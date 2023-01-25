Улан-удэнский шарпейчик с пороком сердца едет в Москву

Для безопасности Малыша повезут на поезде
Маленькому шарпею по кличке Малыш из Улан-Удэ нашли сопроводителя для поездки в Москву. Там щенка обследуют специалисты, а, возможно, сделают ему операцию. Хорошими новостями поделился улан-удэнский фонд «Собака Счастья» в своих соцсетях.
Как сообщал «Байкал-Daily», Шарпей по кличке Малыш попал в фонд помощи животным ещё в январе с серьёзными проблемами сердца. У щеночка сильная одышка и хрипы при дыхании. Всё это время зооволонтёры не только проходили с собакой медобследования, но и искали способы ему помочь в других городах.
К сожалению, выяснилось, что подобным лечением занимаются только в Москве. Бурятские зоозащитники попросили московских волонтёров взять щенка на попечение.
Щенка решили отправить в долгую дорогу на поезде, поскольку перелёт на самолёте – это большие риски для хрупкого здоровья Малыша.
- Мы прислушались ко всем советам кардиолога: перевозка только на поезде, чтобы давление при перелёте в самолёте не привело к летальному исходу. Кислород в дорогу при отдышке успокоительные, чтобы Малыш не стрессовал. Сопровождающий человек, который 24/7 будет смотреть за его состоянием, готовый помочь при любой экстренной ситуации. Страшно, очень страшно отправлять кроху в такую длинную дорогу до Москвы, но выбора у нас нет. К сожалению, у нас в республике ему не могут помочь, а там у него появится хоть шанс на спасение и долгую счастливую жизнь, - рассказали зооволонтёры.
Сопровождать из Улан-Удэ в Москву будет женщина Анастасия. Сотрудники фонда выразили ей большую благодарность за согласие перевезти шарпея и поухаживать за ним. В Москве щенка возьмёт на попечительство местная зоозащитница Ольга Еремеева.
По словам сотрудников фонда, билет на поезд в столицу России стоил свыше 20 тысяч рублей. Ждать более дешёвых билетов зооволонтёры не стали, отметив, что обратный билет на самолёт стоил гораздо ниже. Деньги были собраны с пожертвований.
- Ребятки, нам остаётся только скрестить пальцы и ждать хороших новостей. Мы с вами сделали все возможное. Благодаря вам удалось купить билет в Москву на поезд в сумме 22763, 20 рублей. К сожалению времени, ждать более дешёвых билетов у нас нет - проблемы с сердечком у Малыша дают о себе знать. Обратная стоимость билета более 14000 на самолёте. Друзья, спасибо за поддержку, мы верим, что все не зря, и маленький Малыш сможет справиться со всеми трудностями, - надеются зооволонтёры.
Улан-удэнский шарпейчик с пороком сердца едет в Москву
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