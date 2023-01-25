25 января

24 января

Популярное

Улан-удэнский шарпейчик с пороком сердца едет в Москву

Улан-удэнский шарпейчик с пороком сердца едет в Москву
Общество,  Фото:"Собака счастья"
Для безопасности Малыша повезут на поезде

Маленькому шарпею по кличке Малыш из Улан-Удэ нашли сопроводителя для поездки в Москву. Там щенка обследуют специалисты, а, возможно, сделают ему операцию. Хорошими новостями поделился улан-удэнский фонд «Собака Счастья» в своих соцсетях.

Как сообщал «Байкал-Daily», Шарпей по кличке Малыш попал в фонд помощи животным ещё в январе с серьёзными проблемами сердца. У щеночка сильная одышка и хрипы при дыхании. Всё это время зооволонтёры не только проходили с собакой медобследования, но и искали способы ему помочь в других городах.

К сожалению, выяснилось, что подобным лечением занимаются только в Москве. Бурятские зоозащитники попросили московских волонтёров взять щенка на попечение.

Щенка решили отправить в долгую дорогу на поезде, поскольку перелёт на самолёте – это большие риски для хрупкого здоровья Малыша.

- Мы прислушались ко всем советам кардиолога: перевозка только на поезде, чтобы давление при перелёте в самолёте не привело к летальному исходу. Кислород в дорогу при отдышке успокоительные, чтобы Малыш не стрессовал. Сопровождающий человек, который 24/7 будет смотреть за его состоянием, готовый помочь при любой экстренной ситуации. Страшно, очень страшно отправлять кроху в такую длинную дорогу до Москвы, но выбора у нас нет. К сожалению, у нас в республике ему не могут помочь, а там у него появится хоть шанс на спасение и долгую счастливую жизнь, - рассказали зооволонтёры.

Сопровождать из Улан-Удэ в Москву будет женщина Анастасия. Сотрудники фонда выразили ей большую благодарность за согласие перевезти шарпея и поухаживать за ним. В Москве щенка возьмёт на попечительство местная зоозащитница Ольга Еремеева.

По словам сотрудников фонда, билет на поезд в столицу России стоил свыше 20 тысяч рублей. Ждать более дешёвых билетов зооволонтёры не стали, отметив, что обратный билет на самолёт стоил гораздо ниже. Деньги были собраны с пожертвований.

- Ребятки, нам остаётся только скрестить пальцы и ждать хороших новостей. Мы с вами сделали все возможное. Благодаря вам удалось купить билет в Москву на поезд в сумме 22763, 20 рублей. К сожалению времени, ждать более дешёвых билетов у нас нет - проблемы с сердечком у Малыша дают о себе знать. Обратная стоимость билета более 14000 на самолёте. Друзья, спасибо за поддержку, мы верим, что все не зря, и маленький Малыш сможет справиться со всеми трудностями, - надеются зооволонтёры. 

собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ветеран труда отметила 90-летие
В Бурятии ветеран труда отметила 90-летие
Общество, 25.01.2023
Екатерина Степановна приехала в Бурятию в юности по распределению
Наркодиспансер в Улан-Удэ наводнили люди с психозами
Наркодиспансер в Улан-Удэ наводнили люди с психозами
Общество, 25.01.2023
Там ежедневно лечатся по 90 с лишним человек
Улан-удэнский шарпейчик с пороком сердца едет в Москву
Улан-удэнский шарпейчик с пороком сердца едет в Москву
Общество, 25.01.2023
Для безопасности Малыша повезут на поезде
В Улан-Удэ через год начнут строить межвузовский кампус
В Улан-Удэ через год начнут строить межвузовский кампус
Общество, 25.01.2023
Его создадут для студентов из России и трёх азиатских стран
Студенты Бурятии рассчитывают на зарплату в 29 тысяч
Студенты Бурятии рассчитывают на зарплату в 29 тысяч
Общество, 25.01.2023
Самые высокие аппетиты – у студентов «сельхозки»
В Бурятии насчитали почти 48 тысяч студентов
В Бурятии насчитали почти 48 тысяч студентов
Общество, 25.01.2023
Большинство из них предпочитают очное обучение 
В Бурятии «тушили пожар» в отделе вневедомственной охраны
В Бурятии «тушили пожар» в отделе вневедомственной охраны
Общество, 25.01.2023
Росгвардейцы провели совместную тренировку с пожарными
Бродячие собаки пробираются в Улан-Удэ по замёрзшей Селенге
Бродячие собаки пробираются в Улан-Удэ по замёрзшей Селенге
Общество, 25.01.2023
Беспризорные животные мигрируют в город из ближайших районов
В Бурятии простятся с погибшим на СВО 42-летним добровольцем
В Бурятии простятся с погибшим на СВО 42-летним добровольцем
Общество, 25.01.2023
Он дважды ездил на спецоперацию на Украине
В Бурятии из-за морозов военные сократили время занятий на полигонах
В Бурятии из-за морозов военные сократили время занятий на полигонах
Общество, 25.01.2023
Скорректированы планы занятий по боевой подготовке
В Бурятии обещают преобразить центральную улицу села Надеино
В Бурятии обещают преобразить центральную улицу села Надеино
Общество, 25.01.2023
Улица проходит через всё село и ведёт в село Куйтун, где расположен фельдшерско-акушерский пункт

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^