Улан-удэнцев просят помочь шарпейчику с проблемами сердца

Щенка необходимо сопроводить в Москву



В улан-удэнском фонде «Собака Счастья» рассказали историю о маленьком шарпее, у которого серьёзные проблемы с сердцем. У щеночка сильная одышка и хрипы при дыхании.



Шарпей по кличке Малыш попал в фонд помощи животным ещё в январе. Всё это время зооволонтёры не только проходили с собакой медобследования, но и искали способы ему помочь в других городах.



- Признаки гипертрофической кардиомиопатии, недостаточность кровообращения, отёк лёгких! Все это приводит к одышке, хрипам при дыхании, прогноз при такой болезни неблагоприятный. Сердечко может остановиться в любой момент, но мы хотим сделать для него все возможное, - рассказывают представили фонда «Собака Счастья».



К сожалению, выяснилось, что подобным лечением занимаются только в Москве. Там Малышу предстоит пройти медобследование и, возможно, отправиться на операцию. Бурятские зоозащитники попросили московских волонтёров взять щенка на попечение.



- С учётом стоимости услуг в Москве, мы прекрасно понимаем, что не справимся с расходами и поэтому очень просили фонды, помогающие животным в Москве взять Малыша под кураторство, - рассказывают зооволонтёры.



В ближайшее время шарпейчика постараются отправить на попутке в Москву. Сейчас представили фонда ищут жителей Бурятии, кто на днях собирается посетить столицу России и сможет взять щенка с собой.



Однако зооволонтёры предупредили, что Малышу потребуется строгий уход.



- Друзья, у нас большая просьба! Если завтра, послезавтра вы планируете поездку в Москву на поезде, то помогите с доставкой крохи. Но за ним нужно будет смотреть, дать таблетки в случае необходимости, кислород - мы всё расскажем и покажем. Только откликнитесь, пожалуйста.

Также нам нужна помощь с доставкой Малыша в Москву и оплатой лечения здесь в клинике. Мы верим, что наш Малыш переживёт все невзгоды, благодаря нашей с вами поддержке, - надеются сотрудники фонда.



Также они объявили сбор средств на лечение шарпея в своей официальной группе во «ВКонтакте».



