Улан-удэнцев просят помочь шарпейчику с проблемами сердца

Щенка необходимо сопроводить в Москву
В улан-удэнском фонде «Собака Счастья» рассказали историю о маленьком шарпее, у которого серьёзные проблемы с сердцем. У щеночка сильная одышка и хрипы при дыхании.
Шарпей по кличке Малыш попал в фонд помощи животным ещё в январе. Всё это время зооволонтёры не только проходили с собакой медобследования, но и искали способы ему помочь в других городах.
- Признаки гипертрофической кардиомиопатии, недостаточность кровообращения, отёк лёгких! Все это приводит к одышке, хрипам при дыхании, прогноз при такой болезни неблагоприятный. Сердечко может остановиться в любой момент, но мы хотим сделать для него все возможное, - рассказывают представили фонда «Собака Счастья».
К сожалению, выяснилось, что подобным лечением занимаются только в Москве. Там Малышу предстоит пройти медобследование и, возможно, отправиться на операцию. Бурятские зоозащитники попросили московских волонтёров взять щенка на попечение.
- С учётом стоимости услуг в Москве, мы прекрасно понимаем, что не справимся с расходами и поэтому очень просили фонды, помогающие животным в Москве взять Малыша под кураторство, - рассказывают зооволонтёры.
В ближайшее время шарпейчика постараются отправить на попутке в Москву. Сейчас представили фонда ищут жителей Бурятии, кто на днях собирается посетить столицу России и сможет взять щенка с собой.
Однако зооволонтёры предупредили, что Малышу потребуется строгий уход.
- Друзья, у нас большая просьба! Если завтра, послезавтра вы планируете поездку в Москву на поезде, то помогите с доставкой крохи. Но за ним нужно будет смотреть, дать таблетки в случае необходимости, кислород - мы всё расскажем и покажем. Только откликнитесь, пожалуйста.
Также нам нужна помощь с доставкой Малыша в Москву и оплатой лечения здесь в клинике. Мы верим, что наш Малыш переживёт все невзгоды, благодаря нашей с вами поддержке, - надеются сотрудники фонда.
Также они объявили сбор средств на лечение шарпея в своей официальной группе во «ВКонтакте».
Улан-удэнцев просят помочь шарпейчику с проблемами сердца
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Отреставрировать осталось 19 колонн
Щенка необходимо сопроводить в Москву
Выставка «Бабочки пушкинского детства» открылась в Этнографическом музее
ВСГУТУ вошёл в профессиональное сообщество вузов России, готовящих кадры для горнодобывающей отрасли
Из-за мошенников есть риск лишиться своего аккаунта
Он продлится до конца недели
Для этого они включают «аварийку»
Полсотни таких баков увезли в Бичурский район
Они поборются за звание лучших в восьми видах спорта
Узнать её можно благодаря СНИЛС
Они пройдут с 21 по 24 февраля
Алексея Пляскина проводили в последний путь в Еравнинском районе
Стоимость объекта превысила 600 миллионов рублей
Из-за снижения численности козерогов они могут переключиться на домашний скот
Его каждый день приходится очищать от снега и мусора