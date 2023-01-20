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Улан-удэнцев просят помочь шарпейчику с проблемами сердца

Улан-удэнцев просят помочь шарпейчику с проблемами сердца
Общество,  Фото:"Собака счастья"
Щенка необходимо сопроводить в Москву

В улан-удэнском фонде «Собака Счастья» рассказали историю о маленьком шарпее, у которого серьёзные проблемы с сердцем. У щеночка сильная одышка и хрипы при дыхании.

Шарпей по кличке Малыш попал в фонд помощи животным ещё в январе. Всё это время зооволонтёры не только проходили с собакой медобследования, но и искали способы ему помочь в других городах.

- Признаки гипертрофической кардиомиопатии, недостаточность кровообращения, отёк лёгких! Все это приводит к одышке, хрипам при дыхании, прогноз при такой болезни неблагоприятный. Сердечко может остановиться в любой момент, но мы хотим сделать для него все возможное, - рассказывают представили фонда «Собака Счастья».

К сожалению, выяснилось, что подобным лечением занимаются только в Москве. Там Малышу предстоит пройти медобследование и, возможно, отправиться на операцию. Бурятские зоозащитники попросили московских волонтёров взять щенка на попечение.

- С учётом стоимости услуг в Москве, мы прекрасно понимаем, что не справимся с расходами и поэтому очень просили фонды, помогающие животным в Москве взять Малыша под кураторство, - рассказывают зооволонтёры.

В ближайшее время шарпейчика постараются отправить на попутке в Москву. Сейчас представили фонда ищут жителей Бурятии, кто на днях собирается посетить столицу России и сможет взять щенка с собой.

Однако зооволонтёры предупредили, что Малышу потребуется строгий уход.

- Друзья, у нас большая просьба! Если завтра, послезавтра вы планируете поездку в Москву на поезде, то помогите с доставкой крохи. Но за ним нужно будет смотреть, дать таблетки в случае необходимости, кислород - мы всё расскажем и покажем. Только откликнитесь, пожалуйста.
Также нам нужна помощь с доставкой Малыша в Москву и оплатой лечения здесь в клинике. Мы верим, что наш Малыш переживёт все невзгоды, благодаря нашей с вами поддержке, - надеются сотрудники фонда.

Также они объявили сбор средств на лечение шарпея в своей официальной группе во «ВКонтакте».

собаки

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