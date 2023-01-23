В Иркутске температура воздуха опускалась до -46

Такая температура зафиксирована в 8 часов утра
Аномальный мороз ударил сегодня утром не только в Бурятии, но и в Иркутской области.
- Сегодня иркутяне почувствовали себя обитателями «полюса холода». В областном центре в 8 утра минус 46 градусов, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.
Сотрудники МЧС напомнили, что в таких условиях очень легко получить обморожение. Жителей призывают теплее одеваться и отказаться от дальних поездок.
Такая температура зафиксирована в 8 часов утра
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