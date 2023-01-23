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В Иркутске температура воздуха опускалась до -46

В Иркутске температура воздуха опускалась до -46
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Такая температура зафиксирована в 8 часов утра

Аномальный мороз ударил сегодня утром не только в Бурятии, но и в Иркутской области.

- Сегодня иркутяне почувствовали себя обитателями «полюса холода». В областном центре в 8 утра минус 46 градусов, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.

 

Сотрудники МЧС напомнили, что в таких условиях очень легко получить обморожение. Жителей призывают теплее одеваться и отказаться от дальних поездок.


 

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Улан-Удэ уроки отменили и у первой, и у второй смены. Не учатся дети с 1 по 11 классы. Утром в столице Бурятии было -40, к 11 часам дня -39. 
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