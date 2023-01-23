В Иркутске температура воздуха опускалась до -46









Сотрудники МЧС напомнили, что в таких условиях очень легко получить обморожение. Жителей призывают теплее одеваться и отказаться от дальних поездок. Сотрудники МЧС напомнили, что в таких условиях очень легко получить обморожение. Жителей призывают теплее одеваться и отказаться от дальних поездок.













Как сообщал «Байкал-Dailу», в Улан-Удэ

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Улан-Удэ уроки отменили и у первой, и у второй смены . Не учатся дети с 1 по 11 классы. Утром в столице Бурятии было -40, к 11 часам дня -39.

Аномальный мороз ударил сегодня утром не только в Бурятии, но и в Иркутской области.- Сегодня иркутяне почувствовали себя обитателями «полюса холода». В областном центре в 8 утра минус 46 градусов, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.