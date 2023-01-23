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В школах Улан-Удэ отменили занятия у второй смены

В школах Улан-Удэ отменили занятия у второй смены
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В городе по-прежнему стоят сильные морозы

Занятия в школах Улан-Удэ отменили вслед за первой сменой отменили и у второй смены. К 11 часам утра температура воздуха – минус 39 градусов.

- Вторая смена не учится. В комитете по образованию подтвердили отмену занятий у учащихся с 1 по 11 классы, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Dailу», утром в столице Бурятии ударили сильные морозы. За окном было -40 градусов, из-за чего дома остались все школьники, учащиеся в первую смену (с 1 по 11 классы).

Занятия в школах города отменяются при следующих температурных значениях:

-33,-34 градуса - в 1-4 классах
- 35 градусов - в 1-5 классах
- 36 градусов - в 1-6 классах
- 37 градусов - в 1-8 классах
- 38 градусов и ниже - в 1-11 классах.
школы

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