На улице было -40
Сегодня утром отменили занятия для 1-11 классов первой смены школ Улан-Удэ. Причина – ударившие сильные морозы: температура воздуха была -40.
- Информация о температуре использована с официального сайта Гидрометцентра 23 января в 6.00, - уточнили в комитете по образованию.
Отметим, если за окном -33,-34°С, на уроки не идут 1-4 классы, при -35 – ученики первых-пятых классов, при -36 – первых-шестых, при -37 – первых-восьмых. В -38 не учатся уже все школьники. Для первой смены рекомендуют брать сведения о температуре в шесть часов утра, для второй – в 11:00.
Температура на уличном градуснике и в Интернете часто не совпадает с данными синоптиков, а потому лучше пользоваться информацией на основе данных Росгидромета, а не из Интернета. В частности, это «бегущая» строка на местных телеканалах. Об отмене занятий также уведомляют на официальных страницах комитета по образованию в соцсетях.
В Улан-Удэ школьникам с 1 по 11 класс отменили уроки
Общество, Фото:
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