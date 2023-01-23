Раненого на СВО военного из Бурятии наградили орденом Мужества

После лечения в госпитале он вернулся на спецоперацию







Олег родился и вырос в селе Поселье Иволгинского района. Учился в местной СОШ. После окончания школы поступил в авиационный техникум.



Наш земляк служит по контракту в Воздушно-десантных войсках. На СВО он был ранен в обе ноги, однако продолжил вести бой со своим подразделением. Быков по рации наводил авиацию и артиллерию на колонны техники ВСУ.



Когда появилась возможность, его эвакуировали в госпиталь. После лечения военный находился в отпуске, а затем вернулся в строй. Сейчас Олег находится на СВО.



Военного из Бурятии Олега Быкова наградили орденом Мужества. Он участвовал в спецоперации на Украине с самого начала, сообщает «Бурятия-инфо.24/7».