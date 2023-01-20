Жителей Бурятии предупредили об атаке на Telegram

Из-за мошенников есть риск лишиться своего аккаунта
Аферисты устроили атаку на популярный мессенджер Telegram. Они рассылают сообщения, предлагая ознакомиться со списками людей, которых в начале февраля якобы призовут на СВО в рамках частичной мобилизации
- Если пользователь перейдёт по ссылке и введёт данные и (или) одноразовый код доступа, он может потерять аккаунт, – сообщает «Бурятия-инфо 24/7» со ссылкой на портал «Объясняем.рф».
После этого злоумышленники начинают рассылать фишинговые сообщения уже по списку контактов своей жертвы. Жителей республики призвали не вводить никакие данные и коды для доступа в Telegram и не переходить по незнакомым ссылкам.
Узнать её можно благодаря СНИЛС
Они пройдут с 21 по 24 февраля
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