2022-й — год перемен и тревожных ожиданий. Его будут вспоминать и переосмысливать ещё долго. А пока...
Куда-то делся коронавирус. В Улан-Удэ — великое пришествие электросамокатов. Девиз лета: «ремонт и реконструкция». Всё перекопано и перестраивается. Всюду покраски и перекраски. Зелёные кони и мохнатый муляж рояля на площади Советов — больше сюра! Рекламные баннеры обещают избавить от бедности и вернуть гармонию. Открыт памятник врачам. «Мальчик с птичкой» и «дерево жизни» появились у Гостиных рядов. Дорожные эксперименты у Комсомольской площади. Поезд Деда Мороза «топит за экологию». А третий мост соединил берега Уды!
— «Красота повсюду. Просто начни её замечать», — начертано кривыми буквами на ремонтном ограждении. Присоединюсь к этому пожеланию. И пусть мир станет светлее, — резюмирует фотокорреспондент Сергей Тарасенко.
Смотрите ежемесячные прогулки по городу в специальном разделе Байкал-Daily
Улан-Удэ 2022. Сто кадров ушедшего года
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Роспотребнадзоре объяснили, когда их лучше избегать
2022-й — год перемен и тревожных ожиданий. Его будут вспоминать и переосмысливать ещё долго. А пока...
Отходы в прибрежном посёлке копились несколько лет
Правоохранители купили их на собственные деньги
Его могут продавать в несанкционированных местах и в Интернете
Половине из них потребовались срочные операции
Врачи призвали всех чаще бывать на свежем воздухе
«Forum» и «Galaxy» до сих пор не открылись
Некоторые горожане уже несколько дней ищут своих пропавших питомцев
Проезд там пришлось ограничить
Татьяна Эрдынеева скончалась после продолжительной болезни
Пребывание в местных здравницах обойдётся в пять с лишним тысяч рублей в сутки
Люди полдня не могли попасть в кино и торговые центры
Всех участников ждут сладкие призы
Аксессуар с буддийским храмом собрали и расписали вручную