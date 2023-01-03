03 января

02 января

Популярное

Улан-Удэ 2022. Сто кадров ушедшего года

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
2022-й — год перемен и тревожных ожиданий. Его будут вспоминать и переосмысливать ещё долго. А пока...

Куда-то делся коронавирус. В Улан-Удэ — великое пришествие электросамокатов. Девиз лета: «ремонт и реконструкция». Всё перекопано и перестраивается. Всюду покраски и перекраски. Зелёные кони и мохнатый муляж рояля на площади Советов — больше сюра! Рекламные баннеры обещают избавить от бедности и вернуть гармонию. Открыт памятник врачам. «Мальчик с птичкой» и «дерево жизни» появились у Гостиных рядов. Дорожные эксперименты у Комсомольской площади. Поезд Деда Мороза «топит за экологию». А третий мост соединил берега Уды!

— «Красота повсюду. Просто начни её замечать», — начертано кривыми буквами на ремонтном ограждении. Присоединюсь к этому пожеланию. И пусть мир станет светлее, — резюмирует фотокорреспондент Сергей Тарасенко.

Смотрите ежемесячные прогулки по городу в специальном разделе Байкал-Daily

БылоСтало

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии рассказали, как безопасно сходить в баню и сауну
В Бурятии рассказали, как безопасно сходить в баню и сауну
Общество, 03.01.2023
В Роспотребнадзоре объяснили, когда их лучше избегать
Улан-Удэ 2022. Сто кадров ушедшего года
Улан-Удэ 2022. Сто кадров ушедшего года
Общество, 03.01.2023
2022-й — год перемен и тревожных ожиданий. Его будут вспоминать и переосмысливать ещё долго. А пока...
На берегу Байкала в Бурятии убрали почти 200 тысяч кубов мусора
На берегу Байкала в Бурятии убрали почти 200 тысяч кубов мусора
Общество, 03.01.2023
Отходы в прибрежном посёлке копились несколько лет
В Бурятии росгвардейцы вручили новогодние подарки детям с инвалидностью
В Бурятии росгвардейцы вручили новогодние подарки детям с инвалидностью
Общество, 03.01.2023
Правоохранители купили их на собственные деньги
Жителей Бурятии предупредили об опасном алкоголе
Жителей Бурятии предупредили об опасном алкоголе
Общество, 03.01.2023
Его могут продавать в несанкционированных местах и в Интернете
В Улан-Удэ в новогоднюю ночь экстренно госпитализировали 6 детей
В Улан-Удэ в новогоднюю ночь экстренно госпитализировали 6 детей
Общество, 03.01.2023
Половине из них потребовались срочные операции
Жителям Бурятии посоветовали выбросить прошлогодние салаты
Жителям Бурятии посоветовали выбросить прошлогодние салаты
Общество, 03.01.2023
Врачи призвали всех чаще бывать на свежем воздухе
Новогодние фейерверки распугали собак в Улан-Удэ
Новогодние фейерверки распугали собак в Улан-Удэ
Общество, 03.01.2023
Некоторые горожане уже несколько дней ищут своих пропавших питомцев
Одна из улиц в Улан-Удэ осталась без опоры
Одна из улиц в Улан-Удэ осталась без опоры
Общество, 03.01.2023
Проезд там пришлось ограничить
Из жизни ушла заслуженный врач Бурятии
Из жизни ушла заслуженный врач Бурятии
Общество, 03.01.2023
Татьяна Эрдынеева скончалась после продолжительной болезни
Рождественский отдых в Бурятии оказался одним из самых дорогих в ДФО
Рождественский отдых в Бурятии оказался одним из самых дорогих в ДФО
Общество, 03.01.2023
Пребывание в местных здравницах обойдётся в пять с лишним тысяч рублей в сутки
Масштабное отключение света подпортило отдых улан-удэнцам
Масштабное отключение света подпортило отдых улан-удэнцам
Общество, 03.01.2023
Люди полдня не могли попасть в кино и торговые центры
В России выпустили часы с Иволгинским дацаном за 160 тысяч рублей
В России выпустили часы с Иволгинским дацаном за 160 тысяч рублей
Общество, 03.01.2023
Аксессуар с буддийским храмом собрали и расписали вручную 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^