Теперь они будут жить в Хоринском доме-интернате
Ещё два жителя Бурятии без жилья и работы смогли обрести дом. Республиканский центр социальной адаптации «Шанс» помог оформить двух граждан в Хоринский дом-интернат.
- У них не было никаких доходов, имелись показания к установлению инвалидности. Специалисты учреждения помогли нашим подопечным в прохождении врачебной комиссии и медицинских исследований. После установления инвалидности помогли оформить медкарту для устройства в дом-интернат. После мы подготовили личное дело для устройства в учреждение, - рассказал руководитель центра Сергей Жамцаев.
После подготовки всего необходимого пакета документов специалисты центра «Шанс» помогли в оформлении медицинских документов, в том числе касающихся вакцинации.
- Не сомневаемся, что новым постояльцам Хоринского дома-интерната окажут достойный приём. Они будут находиться под пристальным и чутким контролем специалистов учреждения. Мы уверены, что нашим подопечным будет в нем интересно, и они будут себя чувствовать себя как дома, - уверены сотрудники «Шанса».
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре центр социальной адаптации «Шанс» помог двум бездомным жителям Бурятии с документами и определил их также в Хоринский дом-интернат.
Ещё два бездомных жителя Бурятии к Новому году обрели свой дом
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