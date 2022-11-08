Им сделали паспорт, оформили инвалидность и поселили в интернат
Специалисты центра социальной адаптации «Шанс» помогли двум гражданам Бурятии обрести постоянное место жительство. Для этого была проделана огромная работа по восстановлению паспортов граждан и оформлению инвалидности. Также специалисты подготовили полный пакет документов, необходимых для их размещения в Хоринский специализированный дом-интернат для престарелых и инвалидов.
- У обоих мужчин отсутствовали какие-либо доходы, они не получали даже положенную им по закону пенсию. У них не было паспортов, и вообще каких-либо документов, удостоверяющих их личности, - рассказал директор центра «Шанс» Сергей Жамцаев. - Наши сотрудники помогли им в прохождении врачебной комиссии и медицинских исследований. Обоим гражданам была установлена инвалидность. Далее им оказали содействие в оформлении медицинской карты для устройства в дом-интернат, для чего они были госпитализированы в Городскую больницу №5. Кроме этого, мужчины прошли двухэтапную вакцинацию от коронавируса.
Поскольку долгое время мужчины бродяжничали, им оказали помощь в приобретении необходимой одежды и обуви.
Сейчас подопечные центра отправились к новому месту жительства в интернат, где будут находиться под пристальным и чутким контролем специалистов.
Двоим бездомным в Улан-Удэ нашли жильё
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина написала нецензурные слова на входной двери квартиры
Им сделали паспорт, оформили инвалидность и поселили в интернат
Открытки нарисовали местные жители
Ведомство дало советы водителям в первый гололёд
Современная спецтехника позволяет лесникам оперативно потушить
Кормушки смастерили местные жители
«В идеале летом развести уточек, а зимой – кататься на коньках», - рассказал архитектор
«Вместе V Новый год» - слоган нынешнего праздника в регионе
Участвовали 16 команд
Всего участвовали более 260 пожилых россиян, а также иностранцев
Познавательные занятия провели на севере республики
Об этом сообщили в Роспотребнадзоре
В этом году фестиваль посвящён поэту Матвею Рабдановичу Чойбонову
В исправительном центре осуждённые к принудительным работам будут жить в комфортных условиях
Власти сообщили, сколько городских дорог подсыпали