Двоим бездомным в Улан-Удэ нашли жильё

Общество, Фото: минсоцзащиты Бурятии

Им сделали паспорт, оформили инвалидность и поселили в интернат



Специалисты центра социальной адаптации «Шанс» помогли двум гражданам Бурятии обрести постоянное место жительство. Для этого была проделана огромная работа по восстановлению паспортов граждан и оформлению инвалидности. Также специалисты подготовили полный пакет документов, необходимых для их размещения в Хоринский специализированный дом-интернат для престарелых и инвалидов.



- У обоих мужчин отсутствовали какие-либо доходы, они не получали даже положенную им по закону пенсию. У них не было паспортов, и вообще каких-либо документов, удостоверяющих их личности, - рассказал директор центра «Шанс» Сергей Жамцаев. - Наши сотрудники помогли им в прохождении врачебной комиссии и медицинских исследований. Обоим гражданам была установлена инвалидность. Далее им оказали содействие в оформлении медицинской карты для устройства в дом-интернат, для чего они были госпитализированы в Городскую больницу №5. Кроме этого, мужчины прошли двухэтапную вакцинацию от коронавируса.



Поскольку долгое время мужчины бродяжничали, им оказали помощь в приобретении необходимой одежды и обуви.



Сейчас подопечные центра отправились к новому месту жительства в интернат, где будут находиться под пристальным и чутким контролем специалистов.

