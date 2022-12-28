Пассажирское сообщение возобновится поэтапно
27 декабря министр юстиции и внутренних дел Монголии Х. Нямбаатар провёл пресс-конференцию по случаю открытия границы с Китаем.
- Национальный совет по восстановлению пограничных переходов только что провёл онлайн-встречу с китайской стороной, в ходе которой они обсудили политику, направления и действия, реализуемые в области пограничных переходов. Согласно решению №144 национальной комиссии здравоохранения Китая, с 8 января 2023 года пассажирское сообщение через сухопутные пограничные пункты пропуска постепенно возобновятся. Но это не значит, что данное решение будет введено в действие с 8 января. Первым шагом пассажирское движение будет открыто на пограничном переходе Замын-Ууд – Эрлянь, но только в том случае, если подготовка к дате открытия будет завершена. После этого пассажирские перевозки будут постепенно возобновлены через КПП «Шивээхурэн», «Сэхээ», «Ханги-Мандал», «Бичигт» и других, - пояснил Х. Нямбаатар.
По словам министра, Монголия обменивается товарами через 13 из 14 сухопутных пограничных пунктов пропуска на границе с автономным районом Внутренняя Монголия. Кроме того, Х. Нямбаатар заявил, что китайская сторона сообщила готовится к открытию погранперехода Хавирга – Ар Хашаат. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Напомним, что Китай с 8 января отменит карантин по COVID-19 для прибывающих в страну туристов. Для въезда на территорию страны потребуется только отрицательный тест на коронавирус. Однако власти Забайкалья сообщили, что официальной информации об открытии пункта пропуска Забайкальск — Маньчжурия по пассажирскому направлению с указанными датами пока от китайской стороны не поступало.
Китай откроет для пассажиров погранпереходы с Монголией
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