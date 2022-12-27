Для въезда на территорию страны потребуется только отрицательный тест на коронавирус
Китай упрощает карантинные ограничения для въезжающих в страну, сообщает ТАСС.
- Лица, прибывающие в Китай, должны пройти ПЦР-тестирование за 48 часов до отъезда. В случае отрицательного результата они смогут въехать в КНР без запроса кода здоровья в посольстве или консульстве при заполнении таможенной декларации о состоянии здоровья, - говорится в сообщении китайских властей на телевидении.
Власти Китая в 2020 году ввели ограничения на въезд в страну для прибывающих из-за рубежа лиц.
Пассажирские коридоры на сухопутных пограничных пунктах были закрыты, а прибывающие из-за границы пассажиры должны были пройти обязательный карантин. Изначально срок изоляции составлял три недели, затем он постепенно сокращался и в настоящее время составляет пять дней.
Ранее государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о том, что по решению Госсовета КНР COVID-19 будет исключен из списка заболеваний так называемого класса «А», в отношении которых действуют особые ограничения пограничного контроля.
Китай 8 января отменит карантин по COVID-19 для прибывающих в страну туристов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В этом году 5,5 тысяч раз сотрудники МЧС спасали республику от пожаров и других чрезвычайных бедствий
Для въезда на территорию страны потребуется только отрицательный тест на коронавирус
Соревнования пройдут в январе 2023 года в ФСК
В Мухоршибири подвели итоги прошедшего года
Победила команда Баргузинской средней общеобразовательной школы
На праздник пришли юные жители Северо-Байкальского района
Активным участникам вручили дневники доходов и расходов, брендированные ручки и флажки
С юбилеем поздравили Любовь Курасову из посёлка Приморский
Выставка по итогам прошедшего конкурса проходит в посёлке Усть-Баргузин
Она представила книгу по экологии, которую подготовила вместе со своей мамой
Их вносят в единый государственный реестр объектов культурного наследия
Малыша назвали Ильдаром
В экспозиции представлено более 100 работ Аллы Цыбиковой
У юбиляра 3 внуков, 7 правнуков и 4 праправнука
Мероприятие объединило около 900 студентов республики