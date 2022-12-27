Китай 8 января отменит карантин по COVID-19 для прибывающих в страну туристов

Для въезда на территорию страны потребуется только отрицательный тест на коронавирус



Китай упрощает карантинные ограничения для въезжающих в страну, сообщает ТАСС.



- Лица, прибывающие в Китай, должны пройти ПЦР-тестирование за 48 часов до отъезда. В случае отрицательного результата они смогут въехать в КНР без запроса кода здоровья в посольстве или консульстве при заполнении таможенной декларации о состоянии здоровья, - говорится в сообщении китайских властей на телевидении.



Власти Китая в 2020 году ввели ограничения на въезд в страну для прибывающих из-за рубежа лиц.



Пассажирские коридоры на сухопутных пограничных пунктах были закрыты, а прибывающие из-за границы пассажиры должны были пройти обязательный карантин. Изначально срок изоляции составлял три недели, затем он постепенно сокращался и в настоящее время составляет пять дней.



Ранее государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о том, что по решению Госсовета КНР COVID-19 будет исключен из списка заболеваний так называемого класса «А», в отношении которых действуют особые ограничения пограничного контроля.



