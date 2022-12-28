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В Иркутске открылся центр сопровождения семей участников СВО

В Иркутске открылся центр сопровождения семей участников СВО
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Работа центра осуществляется во взаимодействии с органами местного самоуправления

28 декабря в Иркутской области открылся центр сопровождения семей участников специальной военной операции. Здесь семьи могут получить психологическую или юридическую помощь, решить различные трудные жизненные ситуации, вопросы по мерам социальной поддержки. Обратиться в центр можно очно по адресу: город Иркутск, ул. Софьи Перовской, д. 30/1, третий этаж; по телефонам 8-901-667-94-48 или 8-800-6-000-000; а также по скайпу.

Центр действует на базе учебно-методического центра развития социального обслуживания, подведомственного министерству социального развития, опеки и попечительства региона, где также действует единый контактный центр (ЕКЦ) по вопросам предоставления мер социальной поддержки. С момента открытия ЕКЦ, 15 сентября этого года, на его номер поступило 8575 звонков, из них 2704 – от семей участников спецоперации.

– С открытия ЕКЦ предоставляло информационную поддержку с мобилизованными гражданами и их семьями по вопросам получения мер социальной поддержки. Однако на номер телефона 8 800 6 000 000 стали поступать звонки и с другими просьбами: по вопросам психологической поддержки и получения правовых консультаций. Поэтому мы приняли решение об открытии центра сопровождения, – рассказала директор учебно-методического центра развития социального обслуживания Светлана Клецкина.

Работа центра осуществляется в очно-дистанционном формате при поддержке и во взаимодействии с органами местного самоуправления. Для обеспечения доступа к услугам центра в отдаленных территориях на базе учреждений, подведомственных министерству соцразвития, на базе органов местного самоуправления будут организованы кабинеты цифрового доступа для населения. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область спецоперация на Украине

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