Подать заявку можно до 11 февраля 2023 года
Жителей Бурятии, желающих развивать внутренний туризм в своём селе, городе, районе, приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Туристический код моей страны, города, посёлка, района – PROтуризм» (12+).
- Конкурс призван разработать новые туристические маршруты, проекты и идеи, направленные на развитие индустрии туризма в России, а также создать единое привлекательное архитектурно-культурное пространство при формировании туристических маршрутов, - сообщается на официальном сайте.
В конкурсе могут участвовать все желающие от 12 лет и старше. Будут награждены талантливые граждане, принимающие активное участие в развитии внутреннего туризма. Подать заявку нужно успеть до 11 февраля 2023 года.
Защита проектов состоится с 12 по 13 марта в Москве на площадке МГУ им. М.В. Ломоносова.14 марта победителей наградят дипломами и ценными призами партнеров и спонсоров.
Конкурсные работы принимаются в 12 номинациях:
«Беги и странствуй»;
«История страны, история народов – этнографический туризм»;
«Агротуризм (сельский туризм)»;
«Пляжный туризм»;
«Прикоснись к истории. Исторический, событийный туризм»;
«Маршруты традиционных и религиозных культовых мест»;
«Научный и промышленный туризм»;
«Явись природа!»;
«Почувствуй вкус! Гастрономический туризм»;
«На здоровье! Лечебно-оздоровительный туризм»;
«Формирование туристского бренда, отражающего продвигающего культурный код»;
«Серебряный» туризм.
Лучшим проектам окажут помощь в реализации, они получат поддержку органов местного самоуправления. Вся информация о конкурсе на официальном сайте.
Жителей Бурятии приглашают на конкурс туристических маршрутов «PROтуризм»
Общество, Фото:
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