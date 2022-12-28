Жителей Бурятии приглашают на конкурс туристических маршрутов «PROтуризм»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Подать заявку можно до 11 февраля 2023 года



Жителей Бурятии, желающих развивать внутренний туризм в своём селе, городе, районе, приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Туристический код моей страны, города, посёлка, района – PROтуризм» (12+).



- Конкурс призван разработать новые туристические маршруты, проекты и идеи, направленные на развитие индустрии туризма в России, а также создать единое привлекательное архитектурно-культурное пространство при формировании туристических маршрутов, - сообщается на официальном сайте.



В конкурсе могут участвовать все желающие от 12 лет и старше. Будут награждены талантливые граждане, принимающие активное участие в развитии внутреннего туризма. Подать заявку нужно успеть до 11 февраля 2023 года.



Защита проектов состоится с 12 по 13 марта в Москве на площадке МГУ им. М.В. Ломоносова.14 марта победителей наградят дипломами и ценными призами партнеров и спонсоров.



Конкурсные работы принимаются в 12 номинациях:



«Беги и странствуй»;

«История страны, история народов – этнографический туризм»;

«Агротуризм (сельский туризм)»;

«Пляжный туризм»;

«Прикоснись к истории. Исторический, событийный туризм»;

«Маршруты традиционных и религиозных культовых мест»;

«Научный и промышленный туризм»;

«Явись природа!»;

«Почувствуй вкус! Гастрономический туризм»;

«На здоровье! Лечебно-оздоровительный туризм»;

«Формирование туристского бренда, отражающего продвигающего культурный код»;

«Серебряный» туризм.



Лучшим проектам окажут помощь в реализации, они получат поддержку органов местного самоуправления. Вся информация о конкурсе на официальном сайте.



