ТОСы Улан-Удэ собрали 390 новогодних подарков участникам СВО

Общество, Фото: предоставлено администрацией Улан-Удэ

Принять участие в акции можно до 28 декабря



Участники волонтёрского движения «ТОСы Улан-Удэ, ВСКС – мы вместе!» организовали акцию «Новогодний подарок для наших ребят», сообщает администрация города.



Уже собрано 390 подарков, среди них - сладости, тёплые носки, перчатки, чай, сувениры, открытки с поздравлениями и новогодние письма.



- Мы решили провести акцию по сбору подарков для наших ребят, ведь Новый год - праздник, который должен быть у всех. Многие наши ТОСЫ и жители города откликнулись на эту акцию и приняли в ней участие. Каждый из нас хочет сделать приятное ребятам, показать свою заботу и поддержку, - прокомментировала Елена Быкова, координатор волонтёрского движения.



Все желающие принять участие в акции могут принести свой подарок до 28 декабря по адресу: ул. Октябрьская, 2, кабинет №12, здание администрации города.

