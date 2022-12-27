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ТОСы Улан-Удэ собрали 390 новогодних подарков участникам СВО

ТОСы Улан-Удэ собрали 390 новогодних подарков участникам СВО
Общество,  Фото:предоставлено администрацией Улан-Удэ
Принять участие в акции можно до 28 декабря

Участники волонтёрского движения «ТОСы Улан-Удэ, ВСКС – мы вместе!» организовали акцию «Новогодний подарок для наших ребят», сообщает администрация города.

Уже собрано 390 подарков, среди них - сладости, тёплые носки, перчатки, чай, сувениры, открытки с поздравлениями и новогодние письма.

- Мы решили провести акцию по сбору подарков для наших ребят, ведь Новый год - праздник, который должен быть у всех. Многие наши ТОСЫ и жители города откликнулись на эту акцию и приняли в ней участие. Каждый из нас хочет сделать приятное ребятам, показать свою заботу и поддержку, - прокомментировала Елена Быкова, координатор волонтёрского движения.

Все желающие принять участие в акции могут принести свой подарок до 28 декабря по адресу: ул. Октябрьская, 2, кабинет №12, здание администрации города. 
ТОС волонтеры Новый год спецоперация на Украине

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