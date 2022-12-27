Принять участие в акции можно до 28 декабря
Участники волонтёрского движения «ТОСы Улан-Удэ, ВСКС – мы вместе!» организовали акцию «Новогодний подарок для наших ребят», сообщает администрация города.
Уже собрано 390 подарков, среди них - сладости, тёплые носки, перчатки, чай, сувениры, открытки с поздравлениями и новогодние письма.
- Мы решили провести акцию по сбору подарков для наших ребят, ведь Новый год - праздник, который должен быть у всех. Многие наши ТОСЫ и жители города откликнулись на эту акцию и приняли в ней участие. Каждый из нас хочет сделать приятное ребятам, показать свою заботу и поддержку, - прокомментировала Елена Быкова, координатор волонтёрского движения.
Все желающие принять участие в акции могут принести свой подарок до 28 декабря по адресу: ул. Октябрьская, 2, кабинет №12, здание администрации города.
ТОСы Улан-Удэ собрали 390 новогодних подарков участникам СВО
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В турнире примут участие 19 команд
Сборная республики успешно выступила на соревнованиях в Красноярске
Также 2023-й объявлен Годом 100-летия Бурятии
В турнире приняли участие команды социальных учреждений Кабанского района
Дайверы погрузились на глубину 15 метров
Принять участие в акции можно до 28 декабря
Полицейский Дед Мороз и его внучка обращаются к водителям
В соревнованиях приняли участие 50 команд
А ещё жителей республики призвали не пользоваться неисправными гирляндами
Перед детьми также выступили служебные собаки
Их сшила одна из сотрудниц «Водоканала»
Общественники считают, что будущий полуподземный ТРЦ уродует центр города
Её не преподают отдельно только в Оке и Северобайкальске
На торжественное открытие собралась почти половина сельчан
Он находился на СВО с первых дней