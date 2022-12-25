В Улан-Удэ ушёл из жизни известный журналист Виктор Озеров

Известный журналист, редактор, преподаватель скончался после тяжёлой болезни



24 декабря 2022 года на 81-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни скончался известный журналист, редактор, преподаватель Озеров Виктор Алексеевич.



Виктор Алексеевич родился в 1942 году в Куйбышевской области, куда его семья во время войны эвакуировалась из Украины. После окончания школы в Хмельницкой области работал в типографии, а затем служил срочную службу в группе советских войск в Венгрии.



В 1963 году поступил на факультет журналистики Иркутского государственного университета, после окончания которого получил распределение в газету «Правда Бурятии» в Улан-Удэ. Этому изданию Виктор Озеров посвятил два десятилетия, работая журналистом, заведующим отделом промышленности и ответственным секретарём.



В 70-х годах был откомандирован редактором в газету «Вперёд» Заиграевского района, которую за короткое время сделал лучшей «районкой» в Бурятской АССР. В последние 30 лет работал в печатном органе Совета профсоюзов республики, газетах «Бурятия», «Молодёжь Бурятии», «Информ Полис», «Городская газета», «Традиция» – везде и всегда Виктора Алексеевича ценили за высочайший профессионализм, ответственное отношение к работе и неподражаемое чувство юмора.



После выхода на пенсию Виктор Озеров в течение девяти лет работал преподавателем отделения журналистики Бурятского государственного университета, передавая будущим журналистам свои богатейшие знания и практический опыт.



Прощание с Виктором Алексеевичем Озеровым состоится 27-го декабря с 11 до 12 часов в зале «Крылья» по адресу: ул. Боевая, 7а (остановка «Химчистка»).

