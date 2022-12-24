Было — стало: «Баргузин». Романтика возвращается!

Со стены бывшего ресторана «Баргузин» убрали баннер, варварски скрывавший декоративное панно
О, чудо! Со стены бывшего ресторана «Баргузин» убрали рекламный баннер, варварски скрывавший декоративное панно семидесятых годов прошлого века.
«А там — костёр и парни с гитарами. Романтика! Осталось заштукатурить замурованный наспех вход в девяностые», - делится фотограф Сергей Тарасенко.
Со стены бывшего ресторана «Баргузин» убрали баннер, варварски скрывавший декоративное панно
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