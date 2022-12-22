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Учёные Бурятии приняли участие в «Битве патентов»

Учёные Бурятии приняли участие в «Битве патентов»
Общество, 
На ней учёные представили запатентованные разработки

«Битву патентов» между учёными организовал Иркутский национальный исследовательский технический университет. В том числе свои запатентованные разработки представили сотрудники ВСГУТУ.

К участию в мероприятии допускались проекты, касающиеся комплексной переработки древесины, переработки промышленных отходов и агробиофарм технологий, сообщает пресс-служба ВСГУТУ.

- Мероприятие должно помочь молодым учёным внедрить свои научные разработки в реальный сектор экономики, - пояснили организаторы.

Участники от ВСГУТУ рассказали о трёх интересных разработках. Так разработку «Модификатор структуры и свойств цементного камня» представила доктор технических наук, профессор Лариса Урханова.

Кандидат технических наук, доцент Анна Никифорова и доктор технических наук, профессор Ирина Хамагаева рассказали о способе получения бактериальной закваски, предназначенной для производства продуктов питания без лактозы.

Молодой учёный Туяна Тумурова представила запатентованный способ получения биоактивного коллагенового продукта.

- Основа нашего проекта - получение биоактивного коллагенового продукта. Он появляется в результате переработки органосодержащих отходов кожевенной промышленности - рассказала Туяна Тумурова.

В ходе мероприятия все участники получили экспертную оценку бизнеса о возможности коммерциализации научных разработок, а также их использования в работе промышленных предприятий.

ВСГУТУ является участником межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал». Научный центр создан для содействия экономического развития Иркутской области и Республики Бурятия через поиск и внедрение новых технологий.
ученые

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