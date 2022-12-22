На ней учёные представили запатентованные разработки
«Битву патентов» между учёными организовал Иркутский национальный исследовательский технический университет. В том числе свои запатентованные разработки представили сотрудники ВСГУТУ.
К участию в мероприятии допускались проекты, касающиеся комплексной переработки древесины, переработки промышленных отходов и агробиофарм технологий, сообщает пресс-служба ВСГУТУ.
- Мероприятие должно помочь молодым учёным внедрить свои научные разработки в реальный сектор экономики, - пояснили организаторы.
Участники от ВСГУТУ рассказали о трёх интересных разработках. Так разработку «Модификатор структуры и свойств цементного камня» представила доктор технических наук, профессор Лариса Урханова.
Кандидат технических наук, доцент Анна Никифорова и доктор технических наук, профессор Ирина Хамагаева рассказали о способе получения бактериальной закваски, предназначенной для производства продуктов питания без лактозы.
Молодой учёный Туяна Тумурова представила запатентованный способ получения биоактивного коллагенового продукта.
- Основа нашего проекта - получение биоактивного коллагенового продукта. Он появляется в результате переработки органосодержащих отходов кожевенной промышленности - рассказала Туяна Тумурова.
В ходе мероприятия все участники получили экспертную оценку бизнеса о возможности коммерциализации научных разработок, а также их использования в работе промышленных предприятий.
ВСГУТУ является участником межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал». Научный центр создан для содействия экономического развития Иркутской области и Республики Бурятия через поиск и внедрение новых технологий.
Учёные Бурятии приняли участие в «Битве патентов»
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