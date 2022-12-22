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В Бурятии собираются потратить 5 миллионов рублей на бесплатную кастрацию

В Бурятии собираются потратить 5 миллионов рублей на бесплатную кастрацию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Её устроят в столице и нескольких районах республики

Во время прямого эфира в центре управления регионом (ЦУР) начальник управления ветеринарии Бурятии Амгалан Дармаев рассказал, как в республике решается проблема бродячих собак. По его словам, со стороны правительства в этом направлении проводится огромная работа.

- Выделяются деньги на отлов, содержание и стерилизацию животных и строительство приютов. В 2022 году ветеринарная служба провела четыре льготные стерилизации, направленные на уменьшение популяции безнадзорных собак, – подчеркнул Амгалан Дармаев.

Этой процедуре подверглись около двух тысяч собак и кошек. Руководитель учреждения упомянул и о зоозащитниках, которые помогают пристраивать четвероногих и тоже стерилизуют их.

- Осталось подключиться жителям и более ответственно относиться к своим питомцам. Если владелец не планирует заниматься племенным разведением домашних животных, их необходимо кастрировать и держать в вольере или на цепи, – отметил Дармаев.

Кроме того, псов нужно регистрировать и прививать от бешенства. «Если мы в комплексе, все вместе за это возьмёмся, то, конечно, будет результат, – заявил начальник управления ветеринарии.

По его словам, в 2023 году на бесплатную стерилизацию в Бурятии выделят порядка 5 миллионов рублей.

- Это пилотный проект, который будет направлен на Улан-Удэ и наиболее проблемные районы. Мы надеемся на положительный результат, – заключил Амгалан Дармаев.

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