Главы муниципальных образований получили представления прокуратуры
Администрации сельских поселений «Орликское», «Бурунгольское», «Саянское», «Сойотское» Окинского района в полном объёме не приняли меры к обеспечению доступности зданий для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения. Вопреки закону о социальной защите инвалидов в зданиях сельских поселений отсутствовало дублирование необходимой для инвалидов графической информации шрифтом Брайля, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Главам муниципальных образований внесены прокурорские представления, приняты меры к устранению нарушений закона.
После вмешательства прокуратуры установлены графические таблички со шрифтом Брайля.
В Бурятии устранили нарушения закона о защите инвалидов
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