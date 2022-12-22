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В Бурятии устранили нарушения закона о защите инвалидов

В Бурятии устранили нарушения закона о защите инвалидов
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Главы муниципальных образований получили представления прокуратуры

Администрации сельских поселений «Орликское», «Бурунгольское», «Саянское», «Сойотское» Окинского района в полном объёме не приняли меры к обеспечению доступности зданий для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения. Вопреки закону о социальной защите инвалидов в зданиях сельских поселений отсутствовало дублирование необходимой для инвалидов графической информации шрифтом Брайля, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Главам муниципальных образований внесены прокурорские представления, приняты меры к устранению нарушений закона.

После вмешательства прокуратуры установлены графические таблички со шрифтом Брайля.
прокуратура инвалиды

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