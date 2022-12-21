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Участники СВО поздравили жителей Бурятии с наступающим Новым годом

Участники СВО поздравили жителей Бурятии с наступающим Новым годом
Общество, 
Бойцы записали видеопоздравление

Участники военной спецоперации на Украине записали для своих земляков из Бурятии и Забайкальского видеопоздравление с наступающим Новым годом. Видео поделился в своем телеграм-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Поздравляем с наступающим новым годом всех женщин, детей, жителей республики Бурятия и Забайкальского края! В Новом году желаем вам мирного неба над головой, желаем дождаться своих мужей, братьев, отцов. Мы все обязательно вернемся. Победа будет за нами. С Новым годом! Шэнэ жэлээр! – поздравили бойцы.



Игорь Шутенков пожелал воинам поскорее вернуться домой и от имени всех улан-удэнцев также поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом.

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