Участники СВО поздравили жителей Бурятии с наступающим Новым годом









Игорь Шутенков пожелал воинам поскорее вернуться домой и от имени всех улан-удэнцев также поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом.





Участники военной спецоперации на Украине записали для своих земляков из Бурятии и Забайкальского видеопоздравление с наступающим Новым годом. Видео поделился в своем телеграм-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.- Поздравляем с наступающим новым годом всех женщин, детей, жителей республики Бурятия и Забайкальского края! В Новом году желаем вам мирного неба над головой, желаем дождаться своих мужей, братьев, отцов. Мы все обязательно вернемся. Победа будет за нами. С Новым годом! Шэнэ жэлээр! – поздравили бойцы.