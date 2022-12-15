Военные комиссариаты республики завершают отправку призывников в войска
Военные комиссариаты Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Бурятии, завершают отправку призывников в войска. На сегодняшний день для прохождения военной службы отправлено более 70 % призывников.
На текущей неделе состоялась торжественная отправка в войска более 220 новобранцев.
Перед отправкой призывники прошли медицинскую комиссию, получили зимний и летний комплект формы одежды, армейский несессер, банковскую карту для зачисления денежного довольствия, а также продовольственный паёк на путь следования к месту службы.
- Большинство призывников из Бурятии будут проходить службу в объединениях, соединениях и воинских частях ВВО. Кроме того, призывники не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Осенний призыв 2022 года стартовал 1 ноября, а завершится 31 декабря.
Как сообщал «Байкал-Daily», первая отправка новобранцев на службу в рамках осеннего призыва в Улан-Удэ состоялась 9 ноября. Фоторепортаж со сборного пункта военного комиссариата Бурятии можно посмотреть по ссылке.
Более 70% призывников из Бурятии отправили в войска
Общество, Фото:
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