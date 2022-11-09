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В Улан-Удэ прошла первая отправка в армию осенних призывников

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с республиканского сборного пункта

Сегодня, 9 ноября, состоялась первая отправка призывников на военную службу в рамках осеннего призыва. Новобранцы отправились для прохождения службы со сборного пункта военного комиссариата Бурятии.

Всего в Бурятии в ходе осеннего призыва в армию будет отправлено более 1000 человек. Это не превысит количество граждан, направленных на военную службу в предыдущем призыве. Военный комиссар Бурятии Александр Трубников в очередной раз напомнил, что не один призывник не будет направлен в зону проведения специальной военной операции, а также на территорию Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

- Не один из стоящих перед нами в строю не будет направлен в течение срочной службы в зону СВО. Об этом свидетельствуют ваши предшественники, ваши старшие товарищи, которые начали увольняться с октября. Ещё раз хочу заверить, в первую очередь родных и близких, чтобы не волновались. Я уверен, товарищи призывники, что вы как свои старшие товарищи, прадеды, деды, отцы выполните свой воинский долг с честью и достоинством. И все, кто стоят в этом строю, вернутся здоровыми, возмужавшими, и будете дальше строить свою счастливую жизнь. В добрый путь, дорогие призывники! - пожелал Трубников.

Молодое пополнение из Бурятии будет проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в республике, а также в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях и на Тихоокеанском флоте.

Согласно указу президента России и приказу Минобороны с 1 ноября начался осенний призыв на военную службу. Всего в стране планируется призвать 120 тысяч новобранцев. Отметим, в этом году осенний призыв начался на месяц позднее, чем обычно.



военнослужащие призывники

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