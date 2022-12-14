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В забайкальскую колонию пытались доставить 19 телефонов

В забайкальскую колонию пытались доставить 19 телефонов
Общество,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
Большую партию гаджетов спрятали в глушителе автомобиля

В исправительную колонию №7 в Забайкальском крае пытались доставить большую партию телефонов и комплектующих к ним. Запрещённые предметы изъяли сотрудники учреждения.

Автомобиль заехал для проведения косметического ремонта в станцию технического обслуживания учреждения. Сотрудники отдела охраны и оперативного отдела обнаружили и изъяли спрятанные в глушителе девятнадцать телефонов, пять wi-fi роутеров, три аккумуляторные батареи к телефону, два mp-3 плеера, пятнадцать зарядных устройств, двадцать два usb-кабеля, шестнадцать наушников, восемь беспроводных наушников, четыре сим-карты разных операторов, bluetooth-гарнитура и два пакета дрожжей общей массой двести грамм.


- При обнаружении запрещённых предметов сотрудниками незамедлительно был составлен рапорт. В ходе сбора оперативной информации удалось установить, что организатором доставки запрещённых предметов является осуждённый, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.

В отношении водителя автомобиля составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы».

По факту попытки доставки запрещённых предметов назначена и проводится проверка.



УФСИН Забайкальский край

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