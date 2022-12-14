В забайкальскую колонию пытались доставить 19 телефонов









В исправительную колонию №7 в Забайкальском крае пытались доставить большую партию телефонов и комплектующих к ним. Запрещённые предметы изъяли сотрудники учреждения.Автомобиль заехал для проведения косметического ремонта в станцию технического обслуживания учреждения. Сотрудники отдела охраны и оперативного отдела обнаружили и изъяли спрятанные в глушителе девятнадцать телефонов, пять wi-fi роутеров, три аккумуляторные батареи к телефону, два mp-3 плеера, пятнадцать зарядных устройств, двадцать два usb-кабеля, шестнадцать наушников, восемь беспроводных наушников, четыре сим-карты разных операторов, bluetooth-гарнитура и два пакета дрожжей общей массой двести грамм.- При обнаружении запрещённых предметов сотрудниками незамедлительно был составлен рапорт. В ходе сбора оперативной информации удалось установить, что организатором доставки запрещённых предметов является осуждённый, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.В отношении водителя автомобиля составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы».По факту попытки доставки запрещённых предметов назначена и проводится проверка.