Документальный проект посвящён 85-летию драматурга
20 декабря в Иркутске, в культурном центре Александра Вампилова состоится презентация фильма «Помним. Счастливы…» (16+) о драматурге Александре Вампилове. Документальная лента создана на основе цикла интервью с современниками, актёрами, режиссёрами и филологами.
Над фильмом работали режиссёры Павел Скоробогатов и Мария Кельчевская. Воспоминаниями о встречах с драматургом поделились его друзья, видные деятели театра и кино рассказывали о работе с произведениями автора. В проекте приняли участие Михаил Боярский, Андрей Мерзликин, Вадим Лобанов, Ирина Мазуркевич и многие другие. Съёмки проводились в Иркутске, Кутулике, Улан-Удэ, Москве и Санкт-Петербурге.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области, авторами проекта выступили директор и главный научный сотрудник культурного центра Александра Вампилова Екатерина Фалалеева и Галина Солуянова.
В Иркутске презентуют фильм об Александре Вампилове
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