В Иркутске презентуют фильм об Александре Вампилове

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Иркутской области

Документальный проект посвящён 85-летию драматурга



20 декабря в Иркутске, в культурном центре Александра Вампилова состоится презентация фильма «Помним. Счастливы…» (16+) о драматурге Александре Вампилове. Документальная лента создана на основе цикла интервью с современниками, актёрами, режиссёрами и филологами.



Над фильмом работали режиссёры Павел Скоробогатов и Мария Кельчевская. Воспоминаниями о встречах с драматургом поделились его друзья, видные деятели театра и кино рассказывали о работе с произведениями автора. В проекте приняли участие Михаил Боярский, Андрей Мерзликин, Вадим Лобанов, Ирина Мазуркевич и многие другие. Съёмки проводились в Иркутске, Кутулике, Улан-Удэ, Москве и Санкт-Петербурге.



Как сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области, авторами проекта выступили директор и главный научный сотрудник культурного центра Александра Вампилова Екатерина Фалалеева и Галина Солуянова.

