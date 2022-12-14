14 декабря

13 декабря

Популярное

В Иркутске презентуют фильм об Александре Вампилове

В Иркутске презентуют фильм об Александре Вампилове
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Иркутской области
Документальный проект посвящён 85-летию драматурга

20 декабря в Иркутске, в культурном центре Александра Вампилова состоится презентация фильма «Помним. Счастливы…» (16+) о драматурге Александре Вампилове. Документальная лента создана на основе цикла интервью с современниками, актёрами, режиссёрами и филологами.

Над фильмом работали режиссёры Павел Скоробогатов и Мария Кельчевская. Воспоминаниями о встречах с драматургом поделились его друзья, видные деятели театра и кино рассказывали о работе с произведениями автора. В проекте приняли участие Михаил Боярский, Андрей Мерзликин, Вадим Лобанов, Ирина Мазуркевич и многие другие. Съёмки проводились в Иркутске, Кутулике, Улан-Удэ, Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области, авторами проекта выступили директор и главный научный сотрудник культурного центра Александра Вампилова Екатерина Фалалеева и Галина Солуянова.
Иркутск драматургия литература Иркутская область кино фильм пьеса

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Северобайкальске прошёл межрегиональный турнир по баскетболу
В Северобайкальске прошёл межрегиональный турнир по баскетболу
Общество, 14.12.2022
Победу одержали команды хозяев соревнований
В Иркутске презентуют фильм об Александре Вампилове
В Иркутске презентуют фильм об Александре Вампилове
Общество, 14.12.2022
Документальный проект посвящён 85-летию драматурга
Бурятский митрополит подарил музею коллекцию платков
Бурятский митрополит подарил музею коллекцию платков
Общество, 14.12.2022
Также музею истории республики передали другие предметы старины
В Бурятии откроют восемь новых диссертационных советов
В Бурятии откроют восемь новых диссертационных советов
Общество, 14.12.2022
Власти республики ответили на вопросы об образовании в регионе
Нацпарк в Иркутской области «нарисовал» портрет туриста
Нацпарк в Иркутской области «нарисовал» портрет туриста
Общество, 14.12.2022
В 2/3 случаев посетители выбирают маршруты острова Ольхон
Самбисты Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований
Самбисты Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований
Общество, 14.12.2022
Школьники из Гусинооозёрска заняли второе место в командном зачёте
В Бурятии продолжается фестиваль студенческого спорта
В Бурятии продолжается фестиваль студенческого спорта
Общество, 14.12.2022
Студенты соревнуются в шахматах, волейболе и настольном теннисе
В Улан-Удэ стараниями рабочих, ремонтирующих «Ульгэр», ширится свалка
В Улан-Удэ стараниями рабочих, ремонтирующих «Ульгэр», ширится свалка
Общество, 14.12.2022
Подбрасывать туда мусор начали местные жители
В Бурятии собирают сосновые шишки на семена
В Бурятии собирают сосновые шишки на семена
Общество, 14.12.2022
Их будут использовать в восстановлении лесов
В Бурятии стартовал приём заявок на вторую смену в «Океане»
В Бурятии стартовал приём заявок на вторую смену в «Океане»
Общество, 14.12.2022
Идет набор на смену со 2 по 22 февраля 2023 года
Вокруг Улан-Удэ восстанавливают леса, пострадавшие от пожаров и вредителей
Вокруг Улан-Удэ восстанавливают леса, пострадавшие от пожаров и вредителей
Общество, 14.12.2022
Для этого в пригороде высадили четыре тысячи сосен
Юному герою из Бурятии вручили медаль Следственного комитета
Юному герою из Бурятии вручили медаль Следственного комитета
Общество, 14.12.2022
Школьник спас маму и старшего брата от вооружённого отчима 
В Улан-Удэ пресекли захват земли
В Улан-Удэ пресекли захват земли
Общество, 14.12.2022
Местный житель пытался самовольно занять участок для своих гаражей
В Бурятии напомнили о запрете на самодельные зимние горки
В Бурятии напомнили о запрете на самодельные зимние горки
Общество, 14.12.2022
Жители республики больше не могут устанавливать их по своей инициативе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^