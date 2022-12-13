13 декабря

12 декабря

Популярное

В Бурятии прокомментировали запрет опасных порошков на Байкале

В Бурятии прокомментировали запрет опасных порошков на Байкале
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Минприроды считают, что это не сильно скажется на бизнесе

Министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева высказалась по поводу нашумевшего «антифосфатного» закона, который Госдума приняла в ноябре в первом чтении. Она поддержала запрет на продажу порошков и моющих средств, содержащих свыше 5% фосфатов и фосфонатов, на Байкальской природной территории (БПТ).

- Действительно, фосфаты – биогенные вещества, которые способствуют развитию водорослей, в частности – спирогиры, – отметила Наталья Тумуреева во время прямого эфире в центре управления регионом (ЦУР). – Такой закон нужен. В чём он заключается? Нельзя будет использовать на БПТ порошки с содержанием фосфатов более 5%.

Предварительно проведённый анализ рынка показал, что все производители моющих средств сейчас уходят от использования таких веществ. «Поэтому не думаю, что это сильно скажется на бизнесе», – добавила министр.

Как сообщал «Байкал-Daily», документ разработали и внесли на рассмотрение Государственной Думы парламентарии Николай Будуев (представляющий интересы Бурятии), Дмитрий Кобылкин, Сергей Тен и Николай Валуев. А с инициативой запретить опасные моющие средства выступила межфракционная рабочая группа «Байкал» (МРГ). В неё входят 20 депутатов, в том числе – от Бурятии, Иркутской области и Забайкалья.

Законопроект в той или иной степени касается всех трёх субъектов. При этом он не отразится каким-то негативным образом на местных жителях – учитывая стоимость и долю имеющихся на рынке бесфосфатных моющих средств, уверены в нижней палате российского парламента.

В последние годы СМИ всё чаще пишут о том, что из-за спирогиры самое глубокое в мире пресноводное озеро рискует превратиться в большое болото. Опасные для байкальской экосистемы водоросли появились несколько лет назад, и с каждым годом масштабы проблемы растут.

Ранее учёные объясняли появление нетипичных водорослей на мелководье загрязнением сточными водами. Чуть позже возникла новая гипотеза. По мнению специалистов, фосфат, содержащийся в синтетических моющих средствах, действует подобно удобрению и тем самым способствуют росту спирогиры.


инициатива экология Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ приют для собак забрасывают коробками с щенками
В Улан-Удэ приют для собак забрасывают коробками с щенками
Общество, 13.12.2022
За последние четыре месяца в приют было подброшено 69 щенков
МЧС напомнило туристам в Бурятии о необходимости регистрации
МЧС напомнило туристам в Бурятии о необходимости регистрации
Общество, 13.12.2022
Зная, куда пойдёт тургруппа, спасатели быстрее придут к ним на помощь в случае необходимости
Летящие в Китай жители Бурятии рискуют застрять там на две недели
Летящие в Китай жители Бурятии рискуют застрять там на две недели
Общество, 13.12.2022
Если у пассажиров найдут коронавирус, им придётся лечиться в КНР за свой счёт
В Бурятии прокомментировали запрет опасных порошков на Байкале
В Бурятии прокомментировали запрет опасных порошков на Байкале
Общество, 13.12.2022
В Минприроды считают, что это не сильно скажется на бизнесе
В Бурятии рассказали, когда начинать покупать продукты на Новый год
В Бурятии рассказали, когда начинать покупать продукты на Новый год
Общество, 13.12.2022
Некоторыми из них можно запасаться уже сейчас
В Улан-Удэ назвали дату начала зимних каникул
В Улан-Удэ назвали дату начала зимних каникул
Общество, 13.12.2022
Дети отдохнут почти две недели
В Бурятии перед Новым годом усилили охрану хвойных деревьев
В Бурятии перед Новым годом усилили охрану хвойных деревьев
Общество, 13.12.2022
Их решили защитить от чёрных лесорубов
В Улан-Удэ стерилизуют по льготной цене
В Улан-Удэ стерилизуют по льготной цене
Общество, 13.12.2022
Так, 10-летнюю Денежку лишили возможности плодиться
Жителям Бурятии рассказали, где взять новогодние ёлки
Жителям Бурятии рассказали, где взять новогодние ёлки
Общество, 13.12.2022
Их можно приобрести в Улан-Удэ и 11 районах республики
На берегу Байкала в Бурятии появились «Черничные ночи»
На берегу Байкала в Бурятии появились «Черничные ночи»
Общество, 13.12.2022
Все желающие смогут наблюдать за звёздами в новом парке
Из-за сильных холодов в Бурятии отменяют уроки в школах
Из-за сильных холодов в Бурятии отменяют уроки в школах
Общество, 13.12.2022
Ученики некоторых школ с утра остались дома
В Бурятии снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей
В Бурятии снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей
Общество, 13.12.2022
О ситуации с заболеваемостью рассказал главный санврач республики  
В Бурятии чиновники затянули с ответом про выпас скота
В Бурятии чиновники затянули с ответом про выпас скота
Общество, 13.12.2022
Виновника оштрафовали на пять тысяч рублей 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^