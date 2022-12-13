В Бурятии прокомментировали запрет опасных порошков на Байкале

В Минприроды считают, что это не сильно скажется на бизнесе
- Действительно, фосфаты – биогенные вещества, которые способствуют развитию водорослей, в частности – спирогиры, – отметила Наталья Тумуреева во время прямого эфире в центре управления регионом (ЦУР). – Такой закон нужен. В чём он заключается? Нельзя будет использовать на БПТ порошки с содержанием фосфатов более 5%.
Предварительно проведённый анализ рынка показал, что все производители моющих средств сейчас уходят от использования таких веществ. «Поэтому не думаю, что это сильно скажется на бизнесе», – добавила министр.
Как сообщал «Байкал-Daily», документ разработали и внесли на рассмотрение Государственной Думы парламентарии Николай Будуев (представляющий интересы Бурятии), Дмитрий Кобылкин, Сергей Тен и Николай Валуев. А с инициативой запретить опасные моющие средства выступила межфракционная рабочая группа «Байкал» (МРГ). В неё входят 20 депутатов, в том числе – от Бурятии, Иркутской области и Забайкалья.
Законопроект в той или иной степени касается всех трёх субъектов. При этом он не отразится каким-то негативным образом на местных жителях – учитывая стоимость и долю имеющихся на рынке бесфосфатных моющих средств, уверены в нижней палате российского парламента.
Законопроект в той или иной степени касается всех трёх субъектов. При этом он не отразится каким-то негативным образом на местных жителях – учитывая стоимость и долю имеющихся на рынке бесфосфатных моющих средств, уверены в нижней палате российского парламента.
В последние годы СМИ всё чаще пишут о том, что из-за спирогиры самое глубокое в мире пресноводное озеро рискует превратиться в большое болото. Опасные для байкальской экосистемы водоросли появились несколько лет назад, и с каждым годом масштабы проблемы растут.
Ранее учёные объясняли появление нетипичных водорослей на мелководье загрязнением сточными водами. Чуть позже возникла новая гипотеза. По мнению специалистов, фосфат, содержащийся в синтетических моющих средствах, действует подобно удобрению и тем самым способствуют росту спирогиры.
Ранее учёные объясняли появление нетипичных водорослей на мелководье загрязнением сточными водами. Чуть позже возникла новая гипотеза. По мнению специалистов, фосфат, содержащийся в синтетических моющих средствах, действует подобно удобрению и тем самым способствуют росту спирогиры.