В Бурятии прокомментировали запрет опасных порошков на Байкале

В Минприроды считают, что это не сильно скажется на бизнесе









Как сообщал «Байкал-Daily», документ разработали и внесли на рассмотрение Государственной Думы парламентарии Николай Будуев (представляющий интересы Бурятии), Дмитрий Кобылкин, Сергей Тен и Николай Валуев. А с инициативой запретить опасные моющие средства выступила межфракционная рабочая группа «Байкал» (МРГ). В неё входят 20 депутатов, в том числе – от Бурятии, Иркутской области и Забайкалья.



Законопроект в той или иной степени касается всех трёх субъектов. При этом он не отразится каким-то негативным образом на местных жителях – учитывая стоимость и долю имеющихся на рынке бесфосфатных моющих средств, уверены в нижней палате российского парламента.







В последние годы СМИ всё чаще пишут о том, что из-за спирогиры самое глубокое в мире пресноводное озеро рискует превратиться в большое болото. Опасные для байкальской экосистемы водоросли появились несколько лет назад, и с каждым годом масштабы проблемы растут.



Ранее учёные объясняли появление нетипичных водорослей на мелководье загрязнением сточными водами. Чуть позже возникла новая гипотеза. По мнению специалистов, фосфат, содержащийся в синтетических моющих средствах, действует подобно удобрению и тем самым способствуют росту спирогиры.









