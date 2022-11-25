На Байкале в Бурятии навсегда запретят опасные порошки

Госдума приняла «антифосфатный» закон в первом чтении





Депутаты Государственной Думы поддержали законопроект, ограничивающий продажу фосфатосодержащей продукции на Байкальской природной территории (БПТ). Пока – в первом чтении. Документ разработали и внесли на рассмотрение парламентарии Николай Будуев (представляющий интересы Бурятии), Дмитрий Кобылкин, Сергей Тен и Николай Валуев. А с инициативой запретить опасные моющие средства выступила межфракционная рабочая группа «Байкал» (МРГ). В неё входят 20 депутатов, в том числе – от Бурятии, Иркутской области и Забайкалья.Законопроект в той или иной степени касается всех трёх субъектов. При этом он не отразится каким-то негативным образом на местных жителях – учитывая стоимость и долю имеющихся на рынке бесфосфатных моющих средств, уверены в нижней палате российского парламента.- В последние годы учёные зафиксировали кратное увеличение чужеродных для озера водорослей. Среди них – сине-зелёные, спирогира и другие виды, – отмечает руководитель МРГ «Байкал» Сергей Тен. – Ситуация усугубляется тем, что последующая гибель разрастающихся водорослей приводит к образованию в воде устойчивых к разрушению токсических веществ.Это, в свою очередь, вызывает гибель байкальских губок – главных «фильтров» водоёма.- Мы устанавливаем запрет на продажу синтетических моющих средств и другой бытовой химии, содержащих свыше 5% фосфатов и фосфонатов, – цитирует Тена его пресс-службе. – В среднесрочной перспективе это позволит снизить поступление фосфатосодержащих соединений в Байкал через бытовые и хозяйственные стоки и будет способствовать снижению процессов эвтрофикации прибрежных вод.Депутат Александр Якубовский напомнил, что вопрос о запрете фосфатов обсуждали с экологами. Специалисты подтвердили, что использование различных средств с ними «приводит к увеличению токсинов и массовой гибели флоры и фауны из-за образования цианобактерий».В последние годы СМИ всё чаще пишут о том, что из-за спирогиры самое глубокое в мире пресноводное озеро рискует превратиться в большое болото. Опасные для байкальской экосистемы водоросли появились несколько лет назад, и с каждым годом масштабы проблемы растут.Ранее учёные объясняли появление нетипичных водорослей на мелководье загрязнением сточными водами. Чуть позже возникла новая гипотеза. По мнению специалистов, фосфат, содержащийся в синтетических моющих средствах, действует подобно удобрению и тем самым способствуют росту спирогиры.