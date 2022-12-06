Театр «Байкал» признан лучшим в России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Церемония вручения премии «Звезда Театрала» состоялась в российской столице



В Москве подвели итоги премии «Звезда Театрала-2022». Итоговое голосование продлилось с сентября до 30 ноября. Каждый зритель мог проголосовать за любимый театр. В номинации «Лучший национальный театр» победителем стал Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал».



Также на этот титул претендовали Национальный театр Карелии (Петрозаводск) и Татарский театр имени Камала (Казань).



Церемония вручении премии «Звезда Театрала» состоялась 5 декабря в театре Вахтангова в Москве. На сцене с победой художественного руководителя театра «Байкал» Жаргала Жалсанова и музыкального руководителя Галмандаха Баттулгу поздравила директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.



- Мы ставим цель не только донести то важное, которое оставили нам наши предки, но стараемся сделать так, чтобы это было актуально, интересно, востребовано и сегодня. Одна из наших основных задач как театра – дать людям вдохновение, энергию и ответы на многие вопросы. Национальная культура – бездонный пласт драгоценностей. Мы стараемся донести людям это богатство, - сказал Жаргал Жалсанов.



Справка:



Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» - профессиональный коллектив с многолетним опытом работы в сфере культуры и искусства в России и за рубежом, ведущий свою историю с 1942 года. В настоящее время, театр «Байкал» является хранителем народной традиционной культуры бурят-монголов.



Труппа театра включает в себя балетную труппу, Национальный оркестр республики Бурятия, солистов-вокалистов, многие из которых удостоены высоких государственных званий и регалий Республики Бурятия и Российской Федерации. Основа репертуара театра «Байкал» - это богатейший фольклор бурят-монгольского народа.



«Звезда Театрала» - российская награда в сфере театрального искусства, которая позиционирует себя как «независимая премия зрительских симпатий». Вручается с 2008 года лучшим творческим коллективам, молодым актерам и заслуженным деятелям театра, наиболее ярко проявившим себя в премьерных постановках сезона.



В течение театрального сезона публика номинирует и отбирает понравившиеся премьерные работы в режиме онлайн. В июне из поступивших заявок формируется лонг-лист, который выставляется на голосование. В сентябре по его итогам формирует шорт-лист. Победителей объявляют на торжественной церемонии награждения в декабре.



В прошлые годы среди лауреатов были Алиса Фрейндлих, Константин Хабенский, Светлана Немоляева, Василий Лановой, Евгений Миронов, Инна Чурикова, Вера Васильева, Владимир Этуш, Ирина Муравьева, Валентин Гафт, Юлия Пересильд, Александр Ширвиндт, Ирина Пегова, Данила Козловский, Владимир Машков и другие любимцы публики.



На сайте премии указано, что в её общественный совет входят: известный футбольный тренер Валерий Газзаев, олимпийская чемпионка-2004 по художественной гимнастике Алина Кабаева, серебряный призёр Олимпийских Игр 2002 года, бывший фигурист, ныне хореограф Илья Авербух, поэтесса Лариса Рубальская, писательница Татьяна Устинова, прославленный тренер по фигурному катанию Елена Чайковского, главный внештатный психиатр минздрава России Зураб Кекелидзе, лётчик-космонавт, Герой России Олег Скрипочка.



