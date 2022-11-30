Из-за ОРВИ и гриппа в Бурятии усиливают работу медорганизаций

В разгар ОРВИ и гриппа в Бурятии усилили работу больниц и поликлиник. Об этом сообщила накануне министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
- Сегодня идёт подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Система здравоохранения работает в очень напряжённом режиме, – отметила глава Минздрава.
Для помощи врачам пришлось привлечь 174 студента медколледжей.
- Достигнута договорённость с ректором Бурятского государственного университета по привлечению учащихся 5-6 курсов для работы в наших городских поликлиниках и на станции скорой помощи (ССМП). Они начнут работу с завтрашнего дня, – добавила Лудупова.
Все медицинские организации функционируют без выходных – до последнего пациента. ССМП укомплектовали дополнительными бригадами из студентов. Во всех поликлиниках есть фильтр-боксы. Дополнительный запустили на базе поликлиники №1 на улице Покровская для жителей Левого берега и Иволгинского района.
- Мы определили «болевые точки», где самый большой поток обращений к врачам, и с учётом этого дополнительно развернули стационар на Модогоева. Он работает уже более недели, – отметила министр и напомнила, что если в учебном заведении уровень заболеваемости превысит 20%, его должны закрыть на карантин.
Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что Бурятию атакует свиной грипп. В республике уже готовы к дальнейшему росту ОРВИ и к очередной волне COVID-19.
- Сегодня идёт подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Система здравоохранения работает в очень напряжённом режиме, – отметила глава Минздрава.
Для помощи врачам пришлось привлечь 174 студента медколледжей.
- Достигнута договорённость с ректором Бурятского государственного университета по привлечению учащихся 5-6 курсов для работы в наших городских поликлиниках и на станции скорой помощи (ССМП). Они начнут работу с завтрашнего дня, – добавила Лудупова.
Все медицинские организации функционируют без выходных – до последнего пациента. ССМП укомплектовали дополнительными бригадами из студентов. Во всех поликлиниках есть фильтр-боксы. Дополнительный запустили на базе поликлиники №1 на улице Покровская для жителей Левого берега и Иволгинского района.
- Мы определили «болевые точки», где самый большой поток обращений к врачам, и с учётом этого дополнительно развернули стационар на Модогоева. Он работает уже более недели, – отметила министр и напомнила, что если в учебном заведении уровень заболеваемости превысит 20%, его должны закрыть на карантин.
Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что Бурятию атакует свиной грипп. В республике уже готовы к дальнейшему росту ОРВИ и к очередной волне COVID-19.