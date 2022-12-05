В Иркутской области детей военнослужащих обеспечат бесплатным питанием в школах

Это коснётся семей граждан, принимающих участие в СВО



В Иркутской области дети граждан, проходящих военную службу в Вооружённых силах Российской Федерации по контракту, находящихся на военной службе в войсках национальной гвардии, мобилизованных в Вооружённые силы РФ для участия в специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Украине, будут один раз в день обеспечиваться бесплатным питанием. Указ о предоставлении мер социальной поддержки подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В соответствие с документом, бесплатным питанием будут обеспечиваться школьники, обучающиеся и в государственных общеобразовательных организациях, работающих по программам общего и среднего образования, и в частных, имеющих государственную аккредитацию.



- Расходы по обеспечению бесплатным питанием будут финансироваться из областного бюджета. Региональное министерство социального развития, опеки и попечительства в кратчайшие сроки должно утвердить нормы обедов для школьников с соблюдением требований к детскому питанию. Муниципалитеты возьмут на контроль исполнение указа, кроме того, в территориях необходимо рассмотреть возможность освободить родителей детей военнослужащих от оплаты в муниципальных детских садах. Наш долг перед ребятами, защищающими интересы нашей родины, граждан России, обеспечить их семьи всем необходимым, - подчеркнул Игорь Кобзев.



Напомним, распоряжением утверждён перечень мер социальной поддержки, предоставляемых на территории Иркутской области гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации, и членам их семей. Кроме того, в рамках помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, было принято решение сформировать социальные паспорта семей военнослужащих. В паспортах отражаются сведения о военнослужащем, его семье, видах помощи, в которых нуждается семья, и план мероприятий межведомственного сопровождения семьи. Это позволит вести индивидуальную работу с семьями. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



