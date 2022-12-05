Вернувший с СВО боксёр из Бурятии побывал на малой родине









Батор приехал с СВО в отпуск. Как сообщал «Байкал-Daily», на родине он не был почти десять месяцев.

















Чемпионом России наш земляк стал в 2015-м. Тогда во время финального боя Сагалуев сломал руку, но всё же довёл его до конца. Летом того же года боксёр громко заявил о себе, став победителем первых Европейских игр в Баку.