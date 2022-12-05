Вернувший с СВО боксёр из Бурятии побывал на малой родине

Его тепло встретили в Тунке
На днях в Тункинской долине побывал известный боксёр, экс-чемпион России, обладатель кубка мира по боксу, мастер спорта международного класса Батор Сагалуев. Он уроженец тункинского села Охор-Шабирь.
На малой родине тепло встретили спортсмена, который в конце ноября вернулся
со спецоперации на Украине. Фото Сагалуева с тренерским составом и представителями федерации бокса опубликовали в группе «Тунка-инфо 24/7». Встречал боксёра и его первый тренер Валентин Ошоров.
Батор приехал с СВО в отпуск. Как сообщал «Байкал-Daily», на родине он не был почти десять месяцев.
Чемпионом России наш земляк стал в 2015-м. Тогда во время финального боя Сагалуев сломал руку, но всё же довёл его до конца. Летом того же года боксёр громко заявил о себе, став победителем первых Европейских игр в Баку.
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