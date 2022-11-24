В Бурятию со спецоперации на Украине вернулся известный боксёр

24 ноября в аэропорту Улан-Удэ встречали нашего земляка – известного боксёра, экс-чемпиона России, обладателя кубка мира по боксу, мастера спорта международного класса Батора Сагалуева. Об этом сообщили в центре спортивной подготовки (ЦПС) республики.
Там отметили, что сейчас Батор, как и многие жители республики, участвует в спецоперации на Украине. Прославленный боксёр приехал с СВО в отпуск. На родине он не был почти десять месяцев.
Встречать Сагалуева приехали его родные, другие спортсмены, тренеры и сотрудники ЦСП.
Батор Сагалуев уроженец Тункинского района Бурятии. Чемпионом России он стал в 2015-м. Тогда во время финального боя Батор сломал руку, но всё же довёл его до конца. Летом того же года боксёр громко заявил о себе, став победителем первых Европейских игр в Баку.
В 2016 году Батор взял серебро чемпионата России, в 2017 и 2018 годах – бронзовые медали.