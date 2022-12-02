Произошла утечка в подвале многоквартирного дома
В Улан-Удэ восстановили холодное водоснабжение на улице Бабушкина и бульваре Карла Маркса. Как сообщал «Байкал-Daily», без воды там сегодня утром остались 10 многоквартирных домов.
В МУП «Водоканал» рассказали, что ранним утром в аварийно-диспетчерскую службу поступил звонок от жителей дома на бульваре Карла Маркса, 24 о понижении давления на сети и, как следствие, низком напоре холодной воды в квартирах.
Сотрудники выехали по адресу поступившей заявки для выяснения причины снижения напора на водоводе. На месте ремонтные бригады обнаружили водопроводную утечку в подвале жилого дома.
- Для проведения ремонтных работ на водоводе было произведено отключение аварийного участка. Над оперативным устранением технологического нарушения работали восемь человек аварийно-восстановительной бригады и две единицы спецтехники. Холодное водоснабжение вернулось в дома горожан в 12:45 – через 3,5 часа после начала проведения восстановительных работ, - сообщили в МУП «Водоканал».
Отметим, параллельно другая бригада устраняла выход холодной воды из водопроводного колодца на улице Дзержинского. Там за три часа специалисты предприятия произвели замену вентиля и резьбового соединения.
В Улан-Удэ вернули отключенную холодную воду
Общество, Фото:
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