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В Улан-Удэ без холодной воды остались 10 домов

В Улан-Удэ без холодной воды остались 10 домов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На месте работает ремонтная бригада

Сегодня, 2 декабря, в Улан-Удэ остались без холодной воды 10 многоквартирных домов.

- В аварийно-диспетчерскую службу МУП «Водоканал» поступила заявка о слабом давлении в сети по адресу бульвар Карла Маркса, 24. Бригада оперативно организовала работу по обследованию и устранению технологического нарушения, - сообщили в администрации города.

Зона ограничения составляет порядка 10 домов по ул. Бабушкина, 27, 29, 57, а также бульвар Карла Маркса, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 33.

Холодное водоснабжение ориентировочно восстановят к 15:30.

Над устранением технологического нарушения работают две единицы спецтехники и одна ремонтная бригада.

отключение воды

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