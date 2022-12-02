В Улан-Удэ без холодной воды остались 10 домов

На месте работает ремонтная бригада



Сегодня, 2 декабря, в Улан-Удэ остались без холодной воды 10 многоквартирных домов.



- В аварийно-диспетчерскую службу МУП «Водоканал» поступила заявка о слабом давлении в сети по адресу бульвар Карла Маркса, 24. Бригада оперативно организовала работу по обследованию и устранению технологического нарушения, - сообщили в администрации города.



Зона ограничения составляет порядка 10 домов по ул. Бабушкина, 27, 29, 57, а также бульвар Карла Маркса, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 33.



Холодное водоснабжение ориентировочно восстановят к 15:30.



Над устранением технологического нарушения работают две единицы спецтехники и одна ремонтная бригада.



