В Бурятии мотоцикл любителя пьяной езды изъяли в доход государства

Нарушителя приговорили к обязательным работам



Житель Джидинского района Бурятии признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде.



Мужчина уже был привлечён к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, однако в августе управлял мотоциклом в состоянии опьянения.



- Суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Решением суда мотоцикл осуждённого, на котором совершено преступление, обращён в доход государства.



Приговор вступил в законную силу.

