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В Бурятии мотоцикл любителя пьяной езды изъяли в доход государства

В Бурятии мотоцикл любителя пьяной езды изъяли в доход государства
Общество,  Фото:pixabay.com
Нарушителя приговорили к обязательным работам

Житель Джидинского района Бурятии признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Мужчина уже был привлечён к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, однако в августе управлял мотоциклом в состоянии опьянения.

- Суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Решением суда мотоцикл осуждённого, на котором совершено преступление, обращён в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.
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