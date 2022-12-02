Нарушителя приговорили к обязательным работам
Житель Джидинского района Бурятии признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Мужчина уже был привлечён к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, однако в августе управлял мотоциклом в состоянии опьянения.
- Суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Решением суда мотоцикл осуждённого, на котором совершено преступление, обращён в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии мотоцикл любителя пьяной езды изъяли в доход государства
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