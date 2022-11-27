Водителей лишают транспортных средств за повторное пьяное вождение
В июле Госдума приняла поправки, ужесточающие наказание для нарушителей ПДД - в том числе появилась конфискация автомобиля в доход государства за вождение в нетрезвом виде. Мера применяется, если до этого водитель уже привлекался по подобной статье.
Впервые в стране автомобиль в пользу государства изъяли в октябре у жителя Красноярска. 26-летний молодой человек второй попался за рулём в нетрезвом видео. Помимо лишения прав на 2,5 года и 360 часов принудительных общественных работ, суд лишил его ещё и машины. В итоге в пользу государства передали ВАЗ-2114.
В Бурятии о первой конфискации автомобиля стало известно месяц назад, в конце октября. К сегодняшнему же дню выяснилось, что транспортные средства изъяли в доход государства уже у шести жителей республики. Речь идёт не только об автомобилях, но и мотоцикле и мопеде.
- В настоящее время в республике на основании обвинительных приговоров с в собственность государства обращены транспортные средства шестерых граждан. Среди конфискованного имущества четыре автомобиля, мотоцикл и мопед. В отношении пяти виновных судебные решения вступили в законную силу, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Кроме того, в производстве дознавателей находятся уголовные дела, по которым арестованы ещё пять транспортных средств.
Отметим, по одному уголовному делу районный суд отказал в удовлетворении ходатайства дознавателя о наложении ареста на автомобиль водителя, попавшегося на пьяной езде. Прокуратура Прибайкальского района сумела обжаловать решение, подав апелляцию. В итоге Верховный суд Бурятии постановление районного суда отменил, и был наложен арест на внедорожник «Тойота Лэнд Крузер».
У жителей Бурятии за пьяную езду изымают автомобили в доход государства
Общество, Фото:
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