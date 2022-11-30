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Бурятский омбудсмен назвала основные обращения по вопросам спецоперации

Бурятский омбудсмен назвала основные обращения по вопросам спецоперации
Общество,  Фото:страница Юлии Жамбаловой
В некоторых частях не отвечали на обращения

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова рассказала, с какими вопросами к ней чаще всего идут близкие участников спецоперации на Украине. С начала СВО омбудсмен получила уже свыше 500 обращений от родственников военнослужащих и мобилизованных. Ещё 156 поступило во время личных приёмов граждан. Кроме того, с ними ежедневно ведутся устные консультации.

Родные тех, кто уехал на СВО, просят посодействовать в установлении местонахождения пропавших без вести, вызволении из плена ив  установлении официального статуса «военнопленный», предоставлении военнослужащим отпуска по семейным обстоятельствам и в увольнении со службы, рассказала Юлия Жамбалова. 

Много обращений касается устройства детей участников СВО в садики и школы и предоставления социальных выплат.

- Эти вопросы решаются положительно во взаимодействии с органами местного самоуправления, Минсоцзащиты и Минобрнауки Бурятии, – отметила омбудсмен.

Юлия Жамбалова сообщила: она столкнулась с тем, что на некоторые направленные запросы и обращения родственников военнослужащих в войсковые части не поступали ответы. Уполномоченный инициировала проверку, которой занялась военная прокуратура Улан-Удэнского гарнизона. Нарушения нашли подтверждение. В итоге врио командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады внесли представление об устранении нарушений закона о порядке рассмотрения обращений граждан.

военнослужащие омбудсмен спецоперация на Украине

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