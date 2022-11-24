24 ноября

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В Улан-Удэ прошла премьера киноальманаха на бурятском языке

В Улан-Удэ прошла премьера киноальманаха на бурятском языке
Общество,  Фото:пресс-служба ГБАТД им. Х. Намсараева
В скором времени он выйдет в прокат в кинотеатрах республики

23 ноября в столице Бурятии состоялось представление дублированной на бурятский язык версии художественного фильма «Улан-Удэ, я люблю тебя» (6+). Проект осуществлён усилиями нескольких ведомств, организаций и группы энтузиастов.

Открывая презентацию Наталья Попова, начальник отдела искусств, народного творчества и образования министерства культуры Бурятии, рассказала, что озвучивание и дублирование на бурятский язык киноальманаха «Улан-Удэ, я люблю тебя», вышедшего в 2018 году в честь 350-летия города, осуществлялось на средства госсубсидии.

- Для меня лично эта работа по переводу фильма стала важным шагом к изучению родного языка, - поделился кинодеятель и координатор проекта Артём Бурлов, призвав молодёжь изучать родной язык. Также он пригласил собравшихся зрителей к дубляжам других фильмов, которые планирует осуществить Союз кинематографистов Бурятии.

От лица министерства культуры республики организаторам и участникам мероприятия вручены благодарности ведомства и подарки. В частности, отмечена работа Буянто Нимаева, студента Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, Наранги Цыбиковой, студентки Бурятского госуниверситета, Алтаны Б., ученицы 11 класса средней общеобразовательной школы г. Улан-Удэ №40, Хэшэгтэ Б., ученика 8 класса республиканского национального лицея интерната №1. Отдельных слов благодарности удостоились Николай Шабаев, заслуженный работник культуры России, за перевод текста фильма на бурятский язык и монтажёр фильма Алдар Очиров.

На первый киносеанс фильма собрались педагоги и учащиеся из специализированных образовательных учебных заведений, где изучается бурятский язык. Зрители с интересом просмотрели дублированный на бурятский язык кинофильм, который рассказывает в 5 новеллах истории улан-удэнцев.

Вскоре бурятскоговорящий фильм выйдет в прокат в кинотеатрах Бурятии и в эфире республиканских телекомпаний, сообщает пресс-служба Бурятского театра драмы.

Бурятия кинематограф Улан-Удэ кино бурятский язык

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