В Улан-Удэ водителями автобусов становятся женщины







Девушки улыбаются, рассказывая о своей работе.



- Мне удобно тут, нравится, комфортно. Пассажиры очень хорошие, воспитанные. Очень много благодарных отзывов. Я считаю, что нужно пробовать себя, узнавать новое. Многих ребят на предприятии уже давно знаю. Все оказывают колоссальную поддержку, - поделилась Аюна.



- Многие пассажиры удивляются женщине-водителю. Очень много внимания. Коллеги все помогают, подсказывают, как надо правильно, - добавила Диана.



Девушки подчеркнули, что работа им нравится, условия они назвали комфортными, и заверили, что проблем никаких не возникает.



Всего сейчас на муниципальных автобусах работают три женских экипажа, ещё две девушки проходят переобучение.



Как сообщал «Байкал-Daily», в связи с получением новых автобусов средней и большой вместимости МУП «Городские маршруты» испытывает трудности с кадрами. Всего до конца года в городе будут 124 автобуса, в следующем году придут ещё 14 единиц.



«Городским маршрутам» нужно до конца года найти ещё 218 водителей, чтобы все новые автобусы могли выйти на маршруты в январе следующего года. Кроме того, нужны кондукторы и слесари, однако главная проблема – всё же с водителями. Их пытаются завлечь и единовременными выплатами, и увеличением зарплаты. Но пока эффект не такой, как планировалось.



«С 1 сентября мы проиндексировали на 21 процентов заработную плату водителям, и на 15 процентов – кондукторам и ремонтной службе. Сейчас водители получают зарплату 46 тысяч, на руки - 40 тысяч рублей, слесари - 28 тысяч, кондукторы - 25 тысяч на руки. Повышение зарплаты, к сожалению, не дало ожидаемого эффекта», -



Девушки улыбаются, рассказывая о своей работе.- Мне удобно тут, нравится, комфортно. Пассажиры очень хорошие, воспитанные. Очень много благодарных отзывов. Я считаю, что нужно пробовать себя, узнавать новое. Многих ребят на предприятии уже давно знаю. Все оказывают колоссальную поддержку, - поделилась Аюна.- Многие пассажиры удивляются женщине-водителю. Очень много внимания. Коллеги все помогают, подсказывают, как надо правильно, - добавила Диана.Девушки подчеркнули, что работа им нравится, условия они назвали комфортными, и заверили, что проблем никаких не возникает.Всего сейчас на муниципальных автобусах работают три женских экипажа, ещё две девушки проходят переобучение.Как сообщал «Байкал-Daily», в связи с получением новых автобусов средней и большой вместимости МУП «Городские маршруты» испытывает трудности с кадрами. Всего до конца года в городе будут 124 автобуса, в следующем году придут ещё 14 единиц.«Городским маршрутам» нужно до конца года найти ещё 218 водителей, чтобы все новые автобусы могли выйти на маршруты в январе следующего года. Кроме того, нужны кондукторы и слесари, однако главная проблема – всё же с водителями. Их пытаются завлечь и единовременными выплатами, и увеличением зарплаты. Но пока эффект не такой, как планировалось.«С 1 сентября мы проиндексировали на 21 процентов заработную плату водителям, и на 15 процентов – кондукторам и ремонтной службе. Сейчас водители получают зарплату 46 тысяч, на руки - 40 тысяч рублей, слесари - 28 тысяч, кондукторы - 25 тысяч на руки. Повышение зарплаты, к сожалению, не дало ожидаемого эффекта», - отмечал на одном из недавних совещаний представитель МУП «Городские маршруты»

В Улан-Удэ МУП «Городские маршруты», где сложилась острая нехватка водителей, за руль автобусов начали садиться женщины.Так, Аюна Тулонова и Диана Тихонова прошли бесплатное переобучение на категорию «Д» и уже вышли на городские маршруты в качестве водителей.- Аюна пришла к нам уже опытным водителем, до нас она работала частным перевозчиком. А Диана прошла уже обучение на нашем предприятии, - рассказал директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников.