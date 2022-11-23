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В Улан-Удэ водителями автобусов становятся женщины

В Улан-Удэ водителями автобусов становятся женщины
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Происходит это в условиях острого дефицита водителей

В Улан-Удэ МУП «Городские маршруты», где сложилась острая нехватка водителей, за руль автобусов начали садиться женщины.

Так, Аюна Тулонова и Диана Тихонова прошли бесплатное переобучение на категорию «Д» и уже вышли на городские маршруты в качестве водителей.

- Аюна пришла к нам уже опытным водителем, до нас она работала частным перевозчиком. А Диана прошла уже обучение на нашем предприятии, - рассказал директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников.

 
Девушки улыбаются, рассказывая о своей работе.

- Мне удобно тут, нравится, комфортно. Пассажиры очень хорошие, воспитанные. Очень много благодарных отзывов. Я считаю, что нужно пробовать себя, узнавать новое. Многих ребят на предприятии уже давно знаю. Все оказывают колоссальную поддержку, - поделилась Аюна.

- Многие пассажиры удивляются женщине-водителю. Очень много внимания. Коллеги все помогают, подсказывают, как надо правильно, - добавила Диана.

Девушки подчеркнули, что работа им нравится, условия они назвали комфортными, и заверили, что проблем никаких не возникает.

Всего сейчас на муниципальных автобусах работают три женских экипажа, ещё две девушки проходят переобучение.

Как сообщал «Байкал-Daily», в связи с получением новых автобусов средней и большой вместимости МУП «Городские маршруты» испытывает трудности с кадрами. Всего до конца года в городе будут 124 автобуса, в следующем году придут ещё 14 единиц.

«Городским маршрутам» нужно до конца года найти ещё 218 водителей, чтобы все новые автобусы могли выйти на маршруты в январе следующего года. Кроме того, нужны кондукторы и слесари, однако главная проблема – всё же с водителями. Их пытаются завлечь и единовременными выплатами, и увеличением зарплаты. Но пока эффект не такой, как планировалось.

«С 1 сентября мы проиндексировали на 21 процентов заработную плату водителям, и на 15 процентов – кондукторам и ремонтной службе. Сейчас водители получают зарплату 46 тысяч, на руки - 40 тысяч рублей, слесари - 28 тысяч, кондукторы - 25 тысяч на руки. Повышение зарплаты, к сожалению, не дало ожидаемого эффекта», - отмечал на одном из недавних совещаний представитель МУП «Городские маршруты».

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