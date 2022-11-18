18 ноября

17 ноября

Популярное

В 100-х кварталах Улан-Удэ за день отловили 13 собак

В 100-х кварталах Улан-Удэ за день отловили 13 собак
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Были обследованы территории девяти объектов образования

В 113-126 кварталах Улан-Удэ прошёл рейд по проверке правил содержания домашних и отлову безнадзорных животных. Во время рейда четыре мобильные группы обошли 310 домовладений, составили два протокола за отсутствие регистрации, выписали 12 требований о явке. Сотрудники ООО «Ананда» отловили 13 собак, сообщает комитет городского хозяйства.

Возле магазина «Дарина» в 119 микрорайоне был развёрнут стационарный пункт, где жители могли зарегистрировать и вакцинировать своих питомцев. Всего сотрудники Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных зарегистрировали семь собак, вакцинировано восемь собак и две кошки.

Также прошли профилактические беседы в детсадах и школах.

Были обследованы территории девяти объектов образования на наличие безнадзорных животных. Это детский сад № 95, (два объекта в 111 и 115 мкрн), школа № 63 (три объекта в 113, 110 мкрн, мкрн Силикатный), детский сад № 95 (два объекта в 104 мкрн), прогимназия № 108 (два объекта в 102 мкрн).

собаки бездомные животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Как изменились цифровые привычки жителей Бурятии в 2022 году
Как изменились цифровые привычки жителей Бурятии в 2022 году
Общество, 18.11.2022
Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные и рассказали, как изменились мобильные привычки в регионе
В Бурятии врач-акушер рассказала о диабете при беременности
В Бурятии врач-акушер рассказала о диабете при беременности
Общество, 18.11.2022
О факторах риска и том, что делать, если обнаружился сахарный диабет беременных, рассказала главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения РБ Марина Ринчиндоржиева
В 100-х кварталах Улан-Удэ за день отловили 13 собак
В 100-х кварталах Улан-Удэ за день отловили 13 собак
Общество, 18.11.2022
Были обследованы территории девяти объектов образования
Шесть ящериц не смогли вывезти из Бурятии
Шесть ящериц не смогли вывезти из Бурятии
Общество, 18.11.2022
Ящериц планировали вывезти в Монголию
Жители Бурятии могут поучаствовать в помощи военнослужащим
Жители Бурятии могут поучаствовать в помощи военнослужащим
Общество, 18.11.2022
В АНО «Содействие» уже поступило более 250 млн рублей для помощи военнослужащим
В Бурятии растёт число заболевших гриппом
В Бурятии растёт число заболевших гриппом
Общество, 18.11.2022
К землякам обратился главный санврач по республике
В Улан-Удэ проведут квест для детсадовцев
В Улан-Удэ проведут квест для детсадовцев
Общество, 18.11.2022
Дети и их родители совершат «Путешествие по Стране безопасности»
В районе Бурятии посоревнуются в дартс
В районе Бурятии посоревнуются в дартс
Общество, 18.11.2022
Соревнования посвятят сохранению бурятского языка
Улан-удэнский детсад передал военным более 100 кг гуманитарной помощи
Улан-удэнский детсад передал военным более 100 кг гуманитарной помощи
Общество, 18.11.2022
В акции принимают участие дети, родители и педагоги
Детский общественный совет Бурятии пополнил новый участник
Детский общественный совет Бурятии пополнил новый участник
Общество, 18.11.2022
В него вошла ученица Северобайкальской школы № 11
Жителей Бурятии проконсультируют по вопросам защиты детей
Жителей Бурятии проконсультируют по вопросам защиты детей
Общество, 18.11.2022
На вопросы граждан ответят первый зампрокурора республики Алексей Шевченко и уполномоченный по правам ребёнка Наталья Ганькина
В Забайкалье детей участников СВО начали зачислять без очереди в детсады
В Забайкалье детей участников СВО начали зачислять без очереди в детсады
Общество, 18.11.2022
Достаточно принести справку о призыве родителя в местный комитет образования
Сотрудники нацпарка в Бурятии составят карту краснокнижных объектов
Сотрудники нацпарка в Бурятии составят карту краснокнижных объектов
Общество, 18.11.2022
Они прошли семинар по краснокнижным растениям и животным

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^