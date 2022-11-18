Были обследованы территории девяти объектов образования
В 113-126 кварталах Улан-Удэ прошёл рейд по проверке правил содержания домашних и отлову безнадзорных животных. Во время рейда четыре мобильные группы обошли 310 домовладений, составили два протокола за отсутствие регистрации, выписали 12 требований о явке. Сотрудники ООО «Ананда» отловили 13 собак, сообщает комитет городского хозяйства.
Возле магазина «Дарина» в 119 микрорайоне был развёрнут стационарный пункт, где жители могли зарегистрировать и вакцинировать своих питомцев. Всего сотрудники Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных зарегистрировали семь собак, вакцинировано восемь собак и две кошки.
Также прошли профилактические беседы в детсадах и школах.
Были обследованы территории девяти объектов образования на наличие безнадзорных животных. Это детский сад № 95, (два объекта в 111 и 115 мкрн), школа № 63 (три объекта в 113, 110 мкрн, мкрн Силикатный), детский сад № 95 (два объекта в 104 мкрн), прогимназия № 108 (два объекта в 102 мкрн).
В 100-х кварталах Улан-Удэ за день отловили 13 собак
Общество, Фото:
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