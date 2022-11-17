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«Сухой закон» в сёлах Бурятии будут обсуждать с народом

«Сухой закон» в сёлах Бурятии будут обсуждать с народом
Общество,  Фото:pixabay.com
Вводить его без согласия людей власти не станут

На очередной 26-й сессии Народного Хурала обсуждались изменения в республиканский закон «О некоторых вопросах правового регулирования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Речь идёт о полном запрете на розничную продажу алкоголя в населённых пунктах.

С каждым годом в Бурятии становится всё больше так называемых трезвых сёл, где вообще не торгуют горячительными напитками. По мнению председателя хуральского комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Дмитрия Швецова, который и выступил докладчиком по вопросу, введение «сухого закона» нужно обсуждать с народом на сходах, собраниях и публичных слушаниях или устраивать для этого опросы.

Депутат заметил, что подобные ограничения не всегда приводят к достижению поставленных целей. Иногда люди начинают употреблять различные суррогаты. Смертность в итоге увеличивается, криминогенная обстановка накаляется и к тому же снижается поступление акцизов и налогов в бюджет. А ещё алкогольное табу негативно сказывается на малом и среднем бизнесе – особенно в небольших и отдалённых населённых пунктах. Это чревато закрытием предприятий торговли.

Запрет на торговлю спиртным сегодня обсуждают с населением в нескольких российских регионах – Башкортостане, Приморье, Якутии, Алтайском крае и на Чукотке. Там даже приняли соответствующие законодательные акты.

После выступления Швецова слово взял парламентарий Игорь Бобков. Он подчеркнул, что у Народного Хурала есть право установить ограничение, если того хочет даже небольшая определённая группа граждан. И обратил внимание на то, что не надо умалять полномочия республиканского парламента.

Однако председатель комитета по потребительскому рынку отстоял право народа на обсуждение таких инициатив. По его мнению, власти не должны игнорировать мнение жителей. В итоге законопроект народные избранники приняли.

Год назад в республике насчитывалось десять «трезвых» сёл. Кстати, в некоторых из них алкоголь запрещён даже на обрядах.
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