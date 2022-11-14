В соцучреждении Бурятии открыли соляную комнату

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Также для получателей социальных услуг начала работать фитобочка



В Мухоршибирском доме-интернате в Бурятии появились соляная комната и фитобочка. В настоящее время в учреждении проживают 345 получателей социальных услуг. Как сообщает министерство соцзащиты республики, социальное обслуживание здесь предоставляется в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-педагогических услуг, социально-психологических, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг и социально-правовых услуг.



- В учреждении есть сенсорная комната, компьютерный класс, с проживающими занимаются песочной терапией, и другое. С октября 2022 года начали работать соляная комната и фитобочка. На эти цели мы направили 581,7 тысяч рублей из собственных средств, - рассказала директор дома-интерната Наталья Иванова.



Своими впечатлениями поделились получатели социальных услуг из числа первых опробовавших новые процедуры.

- В период межсезонья у меня начался насморк. По совету фельдшера, стала посещать соляную комнату. После четырех процедур нос отложило, дышать стало легко, - делится впечатлениями Анна Г.



По словам Евгении З., у неё болят суставы.

- Особенно это ощущается при смене погоды. Побывав в «кедровой бочке», почувствовала облегчение, прилив сил, как будто заново родилась. Мне очень понравилось, хотелось бы почаще делать такие процедуры, - отметила Евгения.

