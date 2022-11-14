Также для получателей социальных услуг начала работать фитобочка
В Мухоршибирском доме-интернате в Бурятии появились соляная комната и фитобочка. В настоящее время в учреждении проживают 345 получателей социальных услуг. Как сообщает министерство соцзащиты республики, социальное обслуживание здесь предоставляется в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-педагогических услуг, социально-психологических, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг и социально-правовых услуг.
- В учреждении есть сенсорная комната, компьютерный класс, с проживающими занимаются песочной терапией, и другое. С октября 2022 года начали работать соляная комната и фитобочка. На эти цели мы направили 581,7 тысяч рублей из собственных средств, - рассказала директор дома-интерната Наталья Иванова.
Своими впечатлениями поделились получатели социальных услуг из числа первых опробовавших новые процедуры.
- В период межсезонья у меня начался насморк. По совету фельдшера, стала посещать соляную комнату. После четырех процедур нос отложило, дышать стало легко, - делится впечатлениями Анна Г.
По словам Евгении З., у неё болят суставы.
- Особенно это ощущается при смене погоды. Побывав в «кедровой бочке», почувствовала облегчение, прилив сил, как будто заново родилась. Мне очень понравилось, хотелось бы почаще делать такие процедуры, - отметила Евгения.
В соцучреждении Бурятии открыли соляную комнату
Общество, Фото:
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