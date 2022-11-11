Прокуратура Октябрьского района проверила транспортное обслуживание 100-х кварталов города
Как сообщал «Байкал-Daily», жители 100-х кварталов Улан-Удэ жалуются на работу общественного транспорта. Людям долго приходится ждать автобусы. Местные жители даже заподозрили водителей в сговоре между частными перевозчиками и муниципальными.
Транспортное обслуживание микрорайона города осуществляют городские маршруты № № 1, 40, 70, 71, 80, 92.
После публикации прокуратура провела проверку.
- В ходе проверки выявлено ненадлежащее осуществление комитетом по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ полномочий по контролю за исполнением перевозчиками своих обязанностей. Меры реагирования по несоблюдению перевозчиками интервалов движения не принимались, предписания не вносились, штрафные санкции с перевозчика за ненадлежащее исполнение обязательств не взыскивались, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Председателю комитета по транспорту внесено прокурорское представление, которое находится на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений контролируется прокуратурой района.
Председателю комитета по транспорту Улан-Удэ внесено представление прокурора
Общество, Фото:
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