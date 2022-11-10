В Улан-Удэ жители 100-х кварталов заподозрили водителей автобусов в сговоре

Местные жители пожаловались на долгие интервалы между автобусами



Жители 100-х кварталов Улан-Удэ жалуются на плохую работу общественного транспорта. По инициативе ОНФ сегодня прошла встреча всех заинтересованных сторон – жителей района, МУП «Городские маршруты», администрации Заиграевского района, депутатов горсовета, комитета по транспорту администрации Улан-Удэ.



Сейчас в сторону сотых кварталов (102, 110, 111, 112, 113, 115 микрорайоны) ходит только один муниципальный маршрут № 1. На нём всего шесть автобусов в будние дни и два автобуса в выходные. Население в кварталах всё увеличивается, приближается зима, и не у всех есть возможность добираться до школы или до работы на машине. Из частников там курсирует маршрут № 40.



Как рассказали жители 100-х кварталов, они сейчас очень долго ждут автобус от МУПа, часто время ожидания составляет более 15 минут. Их главная просьба к мэрии и МУП «Городские маршруты» – увеличить количество автобусов на маршруте в будние и выходные дни, чтобы люди не стояли и не мёрзли, а также внести изменения в расписание работы железнодорожного переезда, из-за которого тоже задерживается автобус. Остальные просьбы касались технических моментов – формы водителей, формы кондукторов, повышения качества работы диспетчера, оперативного информирования населения о работе маршрутов в соцсетях, о расширении остановки на «Телецентре».



- Мы бы хотели, чтобы у водителей была единая униформа, тёплая куртка, тёплая шапка, единая символика и у кондукторов тоже. А то приходит какой-то парень и собирает с нас деньги. Это было бы приятно и для водителей тоже.



- Также мы хотели бы отметить сговор между водителями МУПа и частников. Вот, к примеру, в 115 квартале мы видим, как автобус приехал, но он не отходит сразу, а ждет две минуты, пропускает частников, а в это время люди на других остановках ждут, думают, что он сломался и садятся куда придется, - эмоционально поделилась местная жительница.



На все вопросы жителей подробно ответил директор МУП «Городские маршруты». Алексей Кожевников. Вопрос о сговоре он сразу исключил, подчеркнув, что «сговор частников и водителей МУПа невозможен, так как частник нас ненавидит».



На вопрос об увеличении числа автобусов директор отметил, что несмотря на то, что сейчас пришли новые автобусы на предприятие, нужно время, чтобы их запустить в работу.



- Часть автобусов уже вышла на маршруты. Но пустить сразу их все в 100-е квартала мы не можем, так как есть и другие районы с не менее сложными транспортными проблемами. Сейчас для нас проблема номер один – это кадры, нужно найти на новые автобусы водителей. Диспетчеров обучим, форму водителям выдаем раз год, кондукторам заказали жилетки. По расписанию уточним, - заверил Алексей Кожевников.



Директор МУП подчеркнул, что «они стараются быть пассажироориентированными, но нужно время на разгон». Также он рассказал, что рассматривается возможность введения общего проездного билета для всех.



Начальник отдела пассажирских перевозок комитета по транспорту мэрии Улан-Удэ Сергей Бадагаев отметил, что «с 2019 года ведётся работа по увеличению автобусов на городских маршрутах, но все направления мы все равно не закроем».



- Но мы можем внести пожелания жителей в мастер-план развития города, тогда такой вопрос, к примеру, как постройка надземного переезда для транспорта в сторону 100 -х кварталов, будет решен, - добавил он.

