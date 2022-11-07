В Бурятии простились с погибшим 40-летним мобилизованным

У Виктора Димова остались трое детей



В субботу, 5 ноября, в Кабанском районе Бурятии простились с погибшим земляком Димовым Виктором Сергеевичем. Он был призван в рамках частичной мобилизации 26 сентября. Погиб на 41-м году жизни.



Виктор Сергеевич родился 4 января 1982 года в селе Байкало-Кудара. Окончил местную среднюю школу. Одноклассники и учителя вспоминают его как доброго, порядочного, уважительного и ответственного человека.



В 1999 году Виктор окончил школу и поступил в Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию на ветеринарный факультет.



После окончания академии был призван на срочную службу, которую проходил на Тихоокеанском флоте.



После армии получил ещё одно образование в Байкальском экономико-правовом институте на юридическом факультете.



В 2004 году пришёл работать в отдел министерства внутренних дел России по Кабанскому району, где проработал 14 лет.



- За время работы зарекомендовал себя как дисциплинированный и ответственный сотрудник, инициативный и способный взять на себя ответственность в принятии решений по сложным вопросам, находящихся в его компетенции. В коллективе пользовался заслуженным авторитетом. По отношению к личному составу был требователен и справедлив. На пенсию Виктор Сергеевич вышел в звании капитана, - сообщает «Кабанск-инфо».



До мобилизации работал охранником в частном охранном предприятии в Улан-Удэ.



26 сентября Виктор Сергеевич получил повестку о мобилизации и прибыл в воинскую часть. Погиб 24 октября во время спецоперации.



У Виктора Димова осталась жена и трое детей.



Прощание состоялось в селе Кудара.

