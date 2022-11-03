Поступили три новых автобуса
Три новых «Газели» поступили в Северобайкальск. Основная часть средств на закупку автобусов поступила из федерального бюджета благодаря дальневосточной субсидии.
В 2022 году правительство Бурятии направило предложения в Минвостокразвития России по модернизации городского пассажирского транспорта в рамках плана социального развития центров экономического роста Бурятии. Заявки на новый транспорт поступили от Кяхтинского, Северо-Байкальского и Закаменского районов. Были одобрены предложения по покупке 14 автобусов, рассказали в минтрансе Бурятии.
Кроме Северобайкальска, новые автобусы поступят в этом году ещё в Кяхту - шесть автобусов «ПАЗ» и 3 «ГАЗель», и в Закаменск – два автобуса «ПАЗ».
Общая сумма, выделенная на покупку автобусов из федерального и республиканского бюджетов, составила более 80 млн рублей.
Сегодня также пришли 30 новых автобусов в автопарк Улан-Удэ.
Автобусный парк Северобайкальска пополнился новенькими «Газелями»
Общество, Фото:
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