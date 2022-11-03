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В Улан-Удэ поступило 30 новых автобусов

В Улан-Удэ поступило 30 новых автобусов
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
На дороги города выйдут ещё 17 больших автобусов

Парк общественного транспорта столицы Бурятии пополнили ещё 17 новых больших автобусов и 13 автобусов среднего класса. Таким образом, в Улан-Удэ с сентября поступило уже 50 новых автобусов среднего и большого класса.

Новая партия будет направлена на маршруты №1, №3, №4а, №10, №17, №21а, №46а. В этом месяце ими также усилят маршруты №37 и №95.

- Пока техника проходит все этапы приёмки, оформления и получения номеров, уже сейчас нам нужны ответственные водители, которые будут бережно относиться к транспорту и бережно перевозить наших горожан, - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Автобусы из прошлых партий уже поставлены на муниципальные маршруты. «Волгабасы» работают на маршрутах №1, №10, №16, №134 и №135. «Пазики» обслуживают маршруты №3, №3а, №10, №17, №27, №46а и №134.

- Усиливаем самые важные направления в отдалённые микрорайоны на Левом берегу, в микрорайоны Загорск, Восточный, в 100-е микрорайоны. За сентябрь-октябрь на основе количества поступающих звонков на горячую линию произошло снижение жалоб от жителей сотых кварталов на 51%, жителей Левого берега – на 55%, жителей Восточного и Загорск – на 47%, - добавил глава администрации города.
администрацияУУ Улан-Удэ автобус общественный транспорт

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