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Фермеры Бурятии сдают мясо на тушёнку для военнослужащих

Фермеры Бурятии сдают мясо на тушёнку для военнослужащих
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Уже передано 12 тонн мяса

Аграрии Бурятии вносят свой вклад в оказание помощи военнослужащим – участникам спецоперации. Фермеры сдают мясо на «Бурятмяспром» для изготовления тушенки, которую затем отправят в зону СВО.

Как сообщили в пресс-службе минсельхозпрода республики, всего на производство уже отправлено 77 туш, в том числе 17 из Кижингинского и 10 из Бичурского районов. Общий вес переданного мяса – 12 тонн. Из этого количества произведут 16 100 банок тушёнки на общую сумму около 3 млн рублей.

Фермеры из других районов республики не остались в стороне и также изъявили желание поддержать бойцов. Сейчас они уже собирают скот на гуманитарную помощь.

Ветсанэкспертиза сдаваемого мясосырья для бойцов, участвующих в спецоперации, проводится вне очереди.

- Сельхозтоваропроизводители предоставили от себя скот, муниципалитеты помогали с транспортом, специалисты минсельхозпрода провели работу с убойными пунктами, а сотрудники управления ветеринарии позаботились о том, чтобы на местах без проволочек выдали ветеринарные сопроводительные документы, - рассказал начальник отдела животноводства министерства сельского хозяйства Бурятии Андрей Попов. 
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