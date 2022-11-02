Фермеры Бурятии сдают мясо на тушёнку для военнослужащих

Уже передано 12 тонн мяса



Аграрии Бурятии вносят свой вклад в оказание помощи военнослужащим – участникам спецоперации. Фермеры сдают мясо на «Бурятмяспром» для изготовления тушенки, которую затем отправят в зону СВО.



Как сообщили в пресс-службе минсельхозпрода республики, всего на производство уже отправлено 77 туш, в том числе 17 из Кижингинского и 10 из Бичурского районов. Общий вес переданного мяса – 12 тонн. Из этого количества произведут 16 100 банок тушёнки на общую сумму около 3 млн рублей.



Фермеры из других районов республики не остались в стороне и также изъявили желание поддержать бойцов. Сейчас они уже собирают скот на гуманитарную помощь.



Ветсанэкспертиза сдаваемого мясосырья для бойцов, участвующих в спецоперации, проводится вне очереди.



- Сельхозтоваропроизводители предоставили от себя скот, муниципалитеты помогали с транспортом, специалисты минсельхозпрода провели работу с убойными пунктами, а сотрудники управления ветеринарии позаботились о том, чтобы на местах без проволочек выдали ветеринарные сопроводительные документы, - рассказал начальник отдела животноводства министерства сельского хозяйства Бурятии Андрей Попов.

