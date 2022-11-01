Леонид Синегрибов получил медаль от Следственного комитета России

Известный общественник, почётный гражданин Бурятии, председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» Леонид Кириллович Синегрибов получил юбилейную медаль Следственного комитета России.
Медаль ему вручил руководитель следственного управления Следственного комитета России по Бурятии Вячеслав Сухоруков.
- С благодарностью за его труд председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин издал приказ о награждении Леонида Кирилловича. Ему в торжественной обстановке в следственном управлении в присутствии личного состава была вручена юбилейная медаль, выпущенная СК России ко Дню Победы. Выступая перед следователями, писатель вспомнил ужасы войны, с болью и сожалением резюмировал, что, несмотря на все старания и страдания, фашизм не удалось до конца изжить, и он сейчас вновь поднимает голову на рубежах нашей Родины. Гость поблагодарил сотрудников за их честный труд, напутствовал добрыми словами и в подарок передал руководителю свою новую книгу под названием «Про жизнь на кону истории», а также новые выпуски газеты «Судьба», - рассказали в следственном управлении.
Леонид Кириллович Синегрибов родился 15 марта 1941 года в городе Дятьково Брянской области. Осенью 1941 года немцы оккупировали его родной город. Отец ушёл в партизаны, а мать и 11-летний брат Валентин в 1942 году были отправлены в Германию. В 1943 году двухлетнего Лёню вместе с бабушкой также отправили в Германию.
Там он находился в фашистском концлагере в городе Алитус. Бабушка же была отправлена в Австрию.
- В концлагерь я попал, будучи ребёнком, выжил благодаря людям, благодаря своей бабушке и землякам, которые были покрепче моей бабушки, и не дали пропасть ей и мне. Я был ребёнком слабым. Меня отобрали, поместили в санитарный вагон, а бабушку распределили дальше в Австрию. Я бы пропал, но полячка, медсестра по имени Ванда пришла и сказала женщинам, что завтра её смена и завтра будут детей кончать. И вот литовские женщины попросили вынести детей. Медсестра Ванда под халатом вынесла шестерых ребятишек. И эти женщины унесли нас, рискуя жизнью, по своим домам, - рассказывал ранее Леонид Кириллович.
Мальчик попал в семью мирных жителей Алитуса. По окончании войны отцу чудом удалось разыскать маленького сына, после чего они вместе вернулись на Родину.
Позднее Леонид Кириллович окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. По распределению был направлен в Улан-Удэ, где стал работать в республиканской газете «Правда Бурятии» старшим литературным сотрудником отдела партийной жизни.
В 1993 году он основал и возглавил газету «Судьба», которая рассказывает о судьбах бывших малолетних узников фашизма. Это единственное такое издание во всём мире.
В 2018 году вышла в свет Леонида Синегрибова «Простите нас» с воспоминаниями людей, переживших ужасы неволи фашистских лагерей.
Огромный вклад писателя в патриотическое воспитание современной молодёжи, а также в сохранение исторической памяти о победе советского народа в Великой Отечественной войне невозможно переоценить.
В 2020 году Леонид Кириллович получил звание почётного гражданина Бурятии.