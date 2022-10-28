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В Бурятии ожидаются мокрый снег и гололедица

В Бурятии ожидаются мокрый снег и гололедица
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Погода ухудшится 29 октября

Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды, которое ожидается 29 октября.

По данным синоптиков, днём 29 октября по южной половине республики, а 30 октября в большинстве районов ожидается ухудшение погоды, мокрый снег и снег, установление снежного покрова, усиление ветра до 15-20 м/с. На автодорогах местами гололедица, накаты.

Так, 29 октября по республике переменная облачность, ночью в горах Восточного Саяна, днём по южной половине местами осадки в виде мокрого снега и снега, по южному побережью Байкала возможны сильные осадки. На автодорогах местами гололедица, накаты. Ветер переменный 4-9, днем в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью -5,-10, местами -15,-20, по Прибайкалью, южным и юго-западным районам при облачности -3, +2, днём +2, +7, местами +2, -3.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер ночью восточный 3-8, днём с переходом на северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -5,-7, днём +3, +5.

30 октября по республике облачно, осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные снегопады. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +1, -4, местами -9,-14, днём 0, +5, местами 0,-5.

В Улан-Удэ временами мокрый снег и снег. Ветер северо-западный 5-10, днем порывы до 15 м/с. Температура ночью -2, -4, днём около 0.
прогноз погоды

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